Maandag begint in New York het proces tegen Ghislaine Maxwell, de 59-jarige vriendin van Jeffrey Epstein, de Amerikaanse financier die in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis. Het zal ongetwijfeld een geruchtmakend proces worden.

Epstein was een vermogend, invloedrijk man met connecties tot in de hoogste kringen van de Amerikaanse samenleving. Hij kende zowel Bill Clinton als Donald Trump, was bevriend met de Britse prins Andrew en had veel contacten in de Amerikaanse filmwereld. Het was beter geweest als hij in deze zaak als eerste, want meest verantwoordelijke, persoon terecht had gestaan. In zijn plaats verschijnt nu Ghislaine Maxwell, zijn assistent in het kwaad – als de beschuldigingen kloppen.

Vier van hun vrouwelijke slachtoffers zullen – alleen onder vermelding van pseudoniemen – getuigenis afleggen. De vrouwen waren minderjarig toen de delicten tussen 1994 en 2004 werden gepleegd. Ghislaine fungeerde volgens hen als een soort bemiddelaar; ze rekruteerde hen en bereidde hen voor op seks met Epstein, waaraan ze ook zelf soms deelnam. Er zouden veel meer slachtoffers zijn – Epstein was al in 2008 voor seksueel misbruik veroordeeld – maar om juridische redenen is het proces toegespitst op vier gevallen.

Ian Maxwell, een broer van Ghislaine, heeft het al „het meest overschatte proces van de eeuw” genoemd. Volgens hem is het proces bedoeld om zijn zuster „te breken”, wat niet zal lukken „omdat zij volledig gelooft in haar onschuld en haar uiterste best zal doen om die aan te tonen”. Omdat Epstein er niet meer is, moet Ghislaine hangen, vindt deze broer.

Een aantal fascinerende details vielen me op, toen ik me in allerlei publicaties over deze zaak verdiepte. Zo onthulde The New York Times onlangs dat Epstein al in juli 2019 een mislukte zelfmoordpoging had gedaan. Hij werd ’s morgens gevonden met een bedlaken, gebonden om zijn keel.

Merkwaardig genoeg wist hij de dagen erna een gevangenispsycholoog ervan te overtuigen dat hij geen serieuze zelfmoordplannen had. Hij noemde zich „een lafaard” die een hekel aan pijn had. „Ik zou dat mezelf niet aandoen.” Maar twee weken later, op 10 augustus, deed hij een nieuwe poging, weer met een bedlaken, en ditmaal lukte het wel.

Er had een tweede gevangene in zijn cel behoren te zijn, maar het personeel verzuimde daarop toe te zien. Epstein had in de nacht van zijn zelfmoord ook nog mogen bellen. Met zijn moeder, maar die was al jaren dood; achteraf bleek hij met een vriendin te hebben gebeld. Kortom, er ging zoveel fout in zijn bewaking dat de vraag is gerezen of hij hulp heeft gehad bij zijn zelfmoord.

Maxwell was lang onvindbaar voor de politie, maar werd ten slotte gearresteerd in een huis op een groot, moeilijk toegankelijk landgoed in Bradford, New Hampshire, dat ze cash en in het geheim had betaald. Ze probeerde weg te vluchten toen de politie aanbelde. Justitie heeft ontdekt dat ze tussen 2007 en 2011 20 miljoen dollar kreeg uitbetaald door Epstein.

Ze klaagt hevig over de manier waarop ze in haar gevangenis in Brooklyn wordt behandeld. Cipiers zouden haar begluren, ze krijgt slecht eten en er zat een rat bij haar wc. „Een levende hel”, noemt ze het.

Daar zal ze toch nog heel lang moeten blijven als ze schuldig wordt bevonden.