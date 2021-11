Schaaktweekamp in Dubai nog altijd in evenwicht

Na drie partijen is de tweekamp om de wereldtitel schaken in Dubai nog altijd in balans. Ook zondag speelden wereldkampioen Magnus Carlsen en zijn uitdager Jan Nepomniasjtsji remise. Met nog elf partijen te gaan is de stand 1,5-1,5. Maandag is er een rustdag.

Carlsen, wereldkampioen sinds 2013 en nummer één van de wereld, is de favoriet, maar kon het verschil nog niet maken. De dertigjarige Noor, ook de beste van de wereld in de snellere varianten van het schaken (rapid en blitz), is al aan zijn vijfde WK-tweekamp bezig. In 2013 onttroonde hij in Chennai de Indiër Viswanathan Anand. Een jaar later versloeg Carlsen Anand opnieuw in een tweekamp. De WK-matches daarna – tegen de Rus Sergej Karjakin (2016) en de Amerikaan Fabiano Caruana (2018) – besliste hij in de tiebreak.

Gelet op het ratingverschil tussen de twee spelers – Carlsen heeft een live rating van 2853 tegenover 2785 voor Nepomniasjtsji (vijfde op de wereldranglijst) – maakt de laatste weinig kans. Volgens vijfvoudig wereldkampioen Anand kan Nepomniasjtsji (31) het Carlsen moeilijk maken in tactisch gecompliceerde stellingen. „Natuurlijk is Magnus [Carlsen] de grote favoriet. Maar Jan [Nepomniasjtsji] heeft zeker kansen”, voorspelde Anand op chess.com. Het wordt sowieso geen makkelijke tweekamp voor de wereldkampioen, denkt Anand. „Het is al zijn vijfde WK-match, dus ik denk niet dat het vuur nog zo hard brandt van binnen.”

Een andere voormalig wereldkampioen, de Rus Vladimir Kramnik, wees op dezelfde schaaksite op het belang van de eerste drie tot vier partijen voor de uitdager – het is de eerste WK-tweekamp die Nepomniasjtsji speelt. „Het is belangrijk dat je het gevoel krijgt dat je in de match zit en net zo’n waardevolle speler bent als de wereldkampioen”, zei Kramnik, die in 2000 een eind maakte aan de hegemonie van zijn virtuoze landgenoot Garry Kasparov.

Ook de beste vrouwelijk schaker ooit, Judit Polgar, ziet Carlsen als de favoriet. Maar de Hongaarse grootmeester, die in 2003 doordrong tot de toptien van de wereld bij de mannen en deze tweekamp commentator is voor de website chess24, ziet een verschil met de vorige WK-matches. „Nepo [Nepomniasjtsji] is een speler die gelooft dat hij de match kan winnen”, zei Polgar tegen The Times of India. „Ik had niet het gevoel dat Sergej Karjakin echt geloofde dat hij wereldkampioen kon worden door Carlsen te verslaan. Met Caruana was ik daar ook niet zeker van. Maar Nepo heeft een lichaamstaal die uitdrukt: ‘Ik ga winnen.’”

Dinsdag wordt de tweekamp vervolgd. Carlsen speelt dan met wit. Als de stand na veertien partijen gelijk is, volgt een tiebreak met rapid- en indien nodig blitzpartijen. Nepomniasjtsji staat bekend als een uitstekende rapidspeler, maar ook met kortere bedenktijd blijft de universele schaker Carlsen favoriet.