Premier Talibanregering verdedigt beleid in Afghanistan in eerste speech

De zelfverklaard minister-president in Afghanistan mullah Mohammed Hassan Akhund heeft de Afghanen opgeroepen om dankbaar te zijn voor het leiderschap van de Taliban. De Taliban-premier, die door de internationale gemeenschap niet wordt erkend, zei in de persconferentie zaterdagavond dat het nieuwe beleid niet de oorzaak was voor de economische neergang, hongersnood en werkloosheid in het land. De schuld ligt volgens hem bij de vorige regering. Dat melden internationale persbureaus. Het was de eerste toespraak van de premier sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan drie maanden geleden.

De Taliban zouden er nu alles aan doen om de economische crisis en de corruptie van de vorige regering te herstellen. Het stopzetten van internationale hulp aan de regering sinds de machtsovername en het blokkeren van miljarden dollars aan Afghaanse banktegoeden in het buitenland belemmert dit, aldus de premier. Akhund wil daarom dat zo’n 9 miljard dollar aan bevroren banktegoeden in het buitenland worden vrijgegeven.

Een week na de machtsovername eind augustus maakte de Wereldbank bekend tegoeden te bevriezen uit een internationaal fonds waar de voormalige regering in Afghanistan aanvragen kon doen om bijvoorbeeld gezondheidszorg te betalen. Dit deed de Wereldbank vanwege „ernstige zorgen” over „de ontwikkelingsvooruitzichten van het land, met name voor vrouwen”. Ook andere donoren bevroren tegoeden. De Verenigde Naties waarschuwden in oktober voor een humanitaire crisis in Afghanistan. Zo dreigen volgens de VN steeds meer mensen in het land te verhongeren.

Mullah Akhund reageerde zaterdag op de beschuldigingen van de schending van vrouwenrechten juist dat de Taliban „de waardigheid van vrouwen heeft gered”. De Taliban hebben vrouwen niet volledig uitgesloten van de publieke sfeer zoals ze dat deden tijdens de vorige heerschappij eind jaren negentig. Wel zijn vrouwelijke regeringsmedewerkers niet meer welkom bij hun baan en meisjes mogen niet meer naar de middelbare school.

