Hij was de veelzijdige ontwerper voor Louis Vuitton, IKEA en zijn eigen merk Off-White

De Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh, wiens overlijden zondagavond is bekendgemaakt via zijn Instagram-account, was een van de weinige zwarte ontwerpers aan het hoofd van een groot modehuis. Hij was de oprichter en hoofdontwerper van het populaire streetwearmerk Off-White. Daarnaast was hij sinds 2018 verantwoordelijk voor de mannencollecties van Louis Vuitton.

Abloh, kind van Ghanese immigranten, groeide op in Rockford, Illinois. Hij werd opgeleid als architect, maar al tijdens zijn studie ontwierp hij T-shirts en schreef hij voor een modeblog. In 2009 liep hij stage bij het Italiaanse modehuis Fendi, waar ook Kanye West toen stage liep. De twee werkten vanaf dat moment intensief samen, en Abloh werd door West benoemd als creatief directeur.

Off-White, dat Abloh in 2013 begon, stond bekend om de grote, ironische teksten op de kleding en accessoires (zoals: ‘Bomber’ op de mouw een bomberjack van pakkenwol), het gebruik van barricade-tape, en enorme logo’s. In zijn collecties voor Louis Vuitton lag minder de nadruk op streetwear. Abloh maakte ook collecties voor onder meer IKEA en het serviesmerk Ginori 1735.

Critici vonden dat de veelzijdige ontwerper te veel op het werk van anderen leunde. Abloh, bij wie in 2019 een zeldzame, agressieve vorm van kanker werd ontdekt, meende dat je voor een nieuw ontwerp maar 3 procent van het origineel hoeft te veranderen. (NRC)