Niemand leek te weten wat ze met de passagiers uit Zuid-Afrika aan moesten

Toen Nederland vrijdag een vliegverbod voor landen uit Zuid Afrika afkondigde, zat ondernemer Herman Steenhuis nog in het vliegtuig – vanuit Kaapstad. Hij landde rond 10.00 uur en 12.00 uur stipt zou het vliegverbod ingaan. Maar wat moet er die vrijdagochtend dan met de twee KLM-vluchten uit Kaapstad en Johannesburg gebeuren die nog net op Schiphol waren geland? Niemand lijkt het nog te weten.

De vliegtuigdeuren blijven dicht. Herman Steenhuis kijkt er nog eens om zich heen, in het benauwde vliegtuig. Na de elf uur durende vlucht worden mensen onrustig, ze beginnen te lopen. Over de variant die in het zuiden van Afrika rondgaat en die de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag omdoopt tot ‘Omikron’, is dan alleen bekend dat die waarschijnlijk zeer besmettelijk is.

„Ik ben in gevaar gebracht”, zegt Steenhuis zondag aan de telefoon, zijn stem nog steeds fel. Waarom was er niets geregeld, vraagt hij zich af. „We hebben al twee jaar corona en toch lag er geen draaiboek voor deze situatie.” Zondagmiddag wordt ook bekend dat er tot nu toe dertien ‘Omikrongevallen’ op de twee vluchten zijn geconstateerd.

Na zo’n vijf uur wachten in een stilstaand vliegtuig worden de passagiers uit Kaapstad en Johannesburg in bussen naar gates gereden, waar ze worden opgevangen – elk vliegtuig op een eigen afdeling. Op sociale media verschijnen foto’s van passagiers van beide afdelingen, ze zitten dicht op elkaar. Er was geen frisse lucht, zegt Herman Steenhuis. „Op het gebied van hygiëne” is volgens hem niets geregeld, de toiletten zijn smerig. En toen er na uren broodjes kwamen, waren het er veel te weinig voor iedereen – bovendien was het dringen om er een te bemachtigen, zegt hij.

Tien uur wachten op uitslag

Alle zeshonderd passagiers worden getest. Er komen volgens Steenhuis drie laboranten om de test te onderzoeken – „véél te weinig”. GGD Kennemerland kan dat niet bevestigen, maar zegt wel dat mensen gemiddeld tien uur op hun uitslag moesten wachten.

De global health-verslaggever van Amerikaanse krant The New York Times, Stephanie Nolen, is één van de passagiers uit Johannesburg – ze was daar „ironisch” genoeg om te schrijven over de lage vaccinatiegraad daar en het risico op nieuwe varianten. Ze twittert bezorgd dat 30 procent van de passagiers geen mondkapje draagt en daar ook niet door medewerkers op wordt aangesproken.

Begrijp Herman Steenhuis niet verkeerd: hij wéét dat de maatregelen nodig zijn, en leeft ze na. Hij zit in de televisiewereld, werkt wereldwijd. Er was een tijd dat zijn medewerkers in een televisiestudio in Duitsland drie keer per dag getest werden. „Dat is ook nodig.” Maar waarom kan dit dan niet goed worden georganiseerd? Steenhuis, die van „organiseren houdt”, loopt naar eigen zeggen naar de marechaussee om naar tape te vragen, om „een afbakening” te maken. Dat mocht niet, zegt hij.

Het wordt nacht en rond één uur dreigt Steenhuis „in opstand te komen”. Hij zegt dat mensen willen „uitbreken”. Volgens hem werd er „vanaf toen pas een beetje” naar de passagiers geluisterd.

Rond drie uur hoort de vriendin van Steenhuis mondeling dat ze positief is getest. „Zij werd door een GGD-medewerker door de douane geleid.” Besmette en niet-besmette mensen lopen door elkaar heen, maar hebben elk wel een aparte uitgang. Zijn vriendin wordt naar een quarantainehotel in Badhoevedorp gereden. Tegen Steenhuis vertelt de GGD dat als hij haar daar opwacht ze bij hem in de auto kan stappen. Positief geteste passagiers van wie ook de huisgenoten op de vlucht zaten, én eigen vervoer hebben, kunnen thuis in isolatie. „Ik heb haar daar opgepikt”, zegt hij. Het is inmiddels zestien uur later.

Ze zitten nu thuis in quarantaine. En, zegt hij, gek genoeg testte zijn vriendin zaterdagmiddag bij een „onafhankelijk testbureau” wel negatief. Hij stuurt een foto van de testuitslag mee ter bewijs.

GGD Kennemerland zegt in een reactie dat ze de „frustratie die is ontstaan onder de passagiers snapt”, maar dat er alles aan is gedaan om „mensen te beschermen”. Volgens de woordvoerder is er door passagiers „gedreigd met geweld” en voelden medewerkers zich daardoor „onveilig”.

De GGD kon zondagmiddag nog niet laten weten hoeveel mensen in het quarantainehotel zitten. In het hotel, vertelde een ondernemer uit Barendrecht die er ook verblijft tegen De Gelderlander, heeft hij „een lekkere kamer en een grote televisie”. Eten wordt er voor zijn deur gezet. „Ik proef nog alles, hopelijk mag ik straks een glas wijn drinken.”