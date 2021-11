‘Je wilt bij een uitvaart geen fouten maken’

in

‘Oorspronkelijk kom ik uit de evenementenbranche. Ik organiseerde grote consumentenbeurzen in Utrecht en Arnhem. Een paar jaar geleden, rond het overlijden van m’n ouders, heb ik besloten zelfstandig uitvaartondernemer te worden. Ik had een topbaan, maar miste een persoonlijke reden waarom ik mijn werk dagelijks deed. Mijn vader was ex-priester en we hadden het regelmatig over de dood, ik heb mijn eerste grote liefde ook heel vroeg verloren. De uitvaartondernemer die de uitvaarten van mijn ouders verzorgde, deed dit zo inspirerend dat ik toen dacht: ‘Ja, dit kan ook.’

„Collega’s uit de evenementenbranche dachten dat ik iets totaal anders ging doen. Dat is niet zo: een uitvaart is 70 procent organiseren en 30 procent persoonlijke begeleiding. Organiseren moet je wel goed kunnen. Je wilt geen fouten maken bij een uitvaart. Het liefst heb ik zo snel mogelijk zo persoonlijk mogelijk contact met de nabestaanden. Zo kan ik ze helpen een uitvaart te organiseren die goed voelt.

„Het is qua inkomen wel een stap terug, en ik zou veel meer kunnen verdienen door marges op de producten door te voeren. Maar ik reken alleen een fee voor mijn uren, dus als ik een kist bij het depot haal, betalen mensen geen extra marge op die kist. Dit voelt goed zo, ik kan er prima van leven, ook omdat ik een man heb met een vast inkomen. En het levert zo veel meer op dan geld op mijn bankrekening.”

uit

‘Ik woon met mijn man en twee zonen, 14 en 18 jaar, in een koophuis in Arnhem. De oudste gaat bijna uit huis, in september gaat hij studeren. We hebben vanaf zijn geboorte voor hem gespaard en dat geld krijgt hij mee om z’n collegegeld te betalen. Zijn opa had eenzelfde bedrag voor hem gespaard, dus daar gaat hij onder andere van naar Amerika met zijn beste vriend. Straks moet hij er wel bij gaan lenen, denk ik, of hij neemt een bijbaan.

„Onze jongste voetbalt bij De Graafschap en dat kost wel wat meer dan een gewone voetbalclub. Hij staat zes dagen in de week op het veld, dus je kunt je voorstellen dat daar veel voetbalkleding en schoenen doorheen gaan. Per jaar kost dat zo 450 euro extra. Hij is behoorlijk fanatiek: hij staat elke ochtend om kwart over zes op om naar een school in Doetinchem te gaan die hij goed kan combineren met de dagelijkse trainingen.

„Mijn man en ik hebben een gemeenschappelijke rekening waar we maandelijks een bedrag op storten: ik stort 800 euro en hij 1.400 euro. Omdat de kinderbijslag op mijn rekening komt, betaal ik ook de kinderzaken. Daarnaast besteed ik maandelijks ook aardig wat aan kleding, daar mag ik wel wat op bezuinigen. Ik koop zodoende wat vaker tweedehands, maar ook wel eens kleding van een ontwerper die materialen hergebruikt.”

Netto-inkomen: 2.083 euro gemiddeld per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten 1.262 euro; mobiel/internet/tv 215 euro; verzekeringen 630 euro; auto 610 euro; boodschappen 600-800 euro; abonnementen 52 euro; goede doelen 40 euro; kinderzaken 156 euro; sportclubs kinderen 40 euro Privékosten: kleding 100-200 euro; kapper en schoonheidsspecialist 60 euro; pilates en bootcamp 60 euro Sparen: zelf 100 euro, gezamenlijk 150 euro Laatste grote aankoop: schilderwerk huis 1.860 euro