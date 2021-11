In de bestuurskamers van FC Twente en Feyenoord gebeurde meer dan op het veld

Op zijn LinkedIn-pagina lijkt er niets aan de hand. Bovenin prijkt nog altijd het clubembleem. Daaronder, als eerste van een trits van 23 functies, staat dat Jan-Willem Brüggenwirth werkzaam is als algemeen directeur bij FC Twente. Een baan waarvoor hij de „beste kandidaat” was, zoals een commissaris van de club uit Enschede het bij zijn aantreden zei.

Want ga maar na. Brüggenwirth leidde bijna tien jaar Radio 538. Hij was ‘E-commerce director’ bij Talpa en tussendoor zetelde hij nog twee jaar in de directie van productiehuis Talpa. Erna werkte hij nog tweeënhalf jaar bij de marketeers van Brand Loyalty, hield hij zich met radiomaker Ruud de Wild bezig met een dj-platform en was hij partner bij een reclamebureau.

Hij had niks met voetbal. Maar dat gaf niet. FC Twente was als organisatie dusdanig gegroeid dat de club het aandurfde om iemand met een ander profiel dan de gemiddelde voetbaldirecteur aan te nemen. En dat met een contract van meer dan één jaar.

De club had al genoeg voetbalspecialisten in huis en hoopte een directeur te hebben gevonden die geld voor de club zou gaan verdienen. Zo zou FC Twente verder kunnen groeien. „Toen Lex Harding mij ooit benaderde om Radio 538 op te zetten, wist ik ook niets van radio maken”, zei Brüggenwirth tegen dagblad Tubantia.

Kortst zittende directeur

De nieuwe bestuurder zal toen niet hebben vermoed dat hij de boeken zou ingaan als de kortst zittende directeur die FC Twente ooit heeft gehad. Vorige week woensdag was het voorbij. Toen moest hij bij de commissarissen komen en kreeg hij te horen dat zijn dienstverband erop zat. We zijn geen match, was de conclusie van de raad van commissarissen. Waarna, zoals wel vaker gebeurt, naar buiten toe werd gecommuniceerd dat het een gezamenlijk besluit was geweest. Op dat moment had Brüggenwirth 140 dagen bij FC Twente gewerkt.

Lees ook: Nieuwe Feyenoord-directeur Dennis te Kloese heeft ervaring met crises en fanatieke fans

Het kortstondige avontuur tekent de bijzondere dynamiek achter het directeurschap in de voetbalwereld. Niet alleen bij FC Twente, maar evengoed bij andere clubs in de Eredivisie. Zoals bij de tegenstander van zondag, Feyenoord – het duel eindigde in 0-0 – dat zaterdag de komst van een nieuwe algemeen directeur had aangekondigd. Vanaf januari zal Dennis te Kloese daar de scepter zwaaien. De opvolger van de vertrokken Mark Koevermans kan, anders dan Brüggenwirth bij Twente, bogen op jarenlange ervaring in de voetballerij. Eerder leidde hij de Amerikaanse club LA Galaxy en werkte hij voor de Mexicaanse voetbalbond.

„Feyenoord is een schitterende club met een prachtige geschiedenis, een fantastische en trouwe achterban en met volop mogelijkheden voor een mooie toekomst”, zei Te Kloese op de website van de Rotterdamse club. „Natuurlijk weet ik dat er vele uitdagingen liggen. Deze ga ik vol overtuiging en enthousiasme aan door gebruik te maken van mijn langjarige ervaring.”

Uitdagingen. In dat woord schuilt de moeilijkheidsgraad van de job. Het is een eufemistische term voor wat voor een club als Feyenoord complexe vraagstukken kunnen zijn. Van aandeelhouders die hun zegje willen doen tot grote financiële verliezen en supporters die de club met recordboetes voor het afsteken van vuurwerk opzadelen. Om nog te zwijgen over het stadiondossier dat zich voortsleept.

Toekijken

Hoewel directeuren slechts kunnen toekijken, worden dossiers beïnvloed door wat er op het veld gebeurt. Een bal die via de binnenkant van de paal uit het doel stuit. Een spits die in de slotminuut voor eigen succes gaat en zijn medespelers de kans op een winnende treffer ontneemt. Dat laatste deed Feyenoord-spits Cyriel Dessers zondag in de Grolsch Veste. Variabelen die directeuren van bedrijven van vergelijkbare grootte in andere branches niet kennen.

Tegenover die onzekerheid staan de schijnwerpers. De erkenning. Voetbaldirecteuren zijn niet altijd blijvers, maar zolang ze er zitten, worden ze omringd door sponsoren, voetballers en fans, terwijl ze intussen op de beste plek in het stadion zitten. De aantrekkingskracht van het ereterras. Ze zijn belangrijk. Het middelpunt.

„Een goede pot voetbal blijft speciaal”, erkende Brüggenwirth bij zijn aantreden tegen Tubantia. De nieuwe directeur zei leergierig te zijn, al had hij op voetbalvlak nauwelijks meer wapenfeiten te melden dan het ondertekenen van het contract tussen Radio 538 en de KNVB. De voormalige radiobaas zei ze wel te kennen, de verhalen van geslaagde mensen uit het bedrijfsleven die ambitieus de voetbalwereld instapten en die net zo snel weer verlieten. „FC Twente is natuurlijk veel meer dan een gewoon bedrijf”, zei Brüggenwirth. „Maar een overeenkomst is er wel: er moet ook wat verdiend worden.”

Bovendien had FC Twente ook nog een reputatie op het vlak van vertrekkende clubbestuurders. Velen moesten of voelden zich gedwongen een pas op de plaats te maken. Oud-speler Jan van Halst botste met toenmalig voorzitter Joop Munsterman. De tot algemeen directeur gepromoveerde financiële manager Erik Velderman lag niet lekker bij de voetbaltechnici van de club en vakbondsman en voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA Ton Heerts bleek geen goede match met de machtige ondernemers én werkgevers in de toezichthoudende organen van de club.

Paul van der Kraan, de voorganger van Brüggenwirth, bleef wel gespaard. De directeur die mede werd aangesteld om de schuldenberg van FC Twente te verkleinen, vertrok na tweeënhalf jaar uit eigen beweging en zei bij zijn afscheid dat de club baat zou hebben bij meer continuïteit op sleutelposities. Dat laatste zat er dus niet in, aangezien zijn opvolger na welgeteld 4,5 maand alweer zijn spullen kon pakken.

„Geen match? Dat weet ik niet”, zei Brüggenwirth na zijn vertrek bij FC Twente tegen vakblad Adformatie. „Niemand weet de exacte reden waarom ik moest stoppen. Wel is duidelijk: als de aandeelhouder beslist, moet je je daarbij neerleggen. Dat zijn de regels.”

Regels die nergens zwart op wit staan. En toch bepalend kunnen zijn voor de toekomst van een directeur.