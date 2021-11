Frankrijk: Frontex zet vliegtuig in om migranten in Kanaal op te sporen

De Europese grensbewakingsdienst Frontex gaat een vliegtuig inzetten om het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te controleren op overstekende migranten. Het vliegtuig kan vanaf december de Belgische, Franse en Nederlandse politie „dag en nacht” helpen. Dat heeft de Franse minister Gerald Darmanin van Binnenlandse Zaken zondag bekendgemaakt na een overleg in Calais, waar hij Nederland, België en Duitsland ontving om over migratieproblematiek te praten. Aanleiding was het incident van vorige week waarbij zeker 27 opvarenden nabij Calais om het leven kwamen.

Ook sprak de Franse minister de wens uit om „op gelijke voet” samen te werken met de Britse collega’s om illegale migratie via het Kanaal te voorkomen. Daarmee reageerde Darmanin op het verzoek van de Britse premier Boris Johnson van afgelopen donderdag. Johnson haalde de Franse woede op zijn hals met het verzoek aan Frankrijk om in het VK gearriveerde migranten terug te halen. Aanvankelijk waren de Britten ook welkom bij de bijeenkomst in Calais, maar na de brief van Johnson trok Darmarin de uitnodiging voor zijn collega Priti Patel in. De Fransen betitelden de Britse wens als „teleurstellend”.

Namens Nederland was demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) aanwezig bij het overleg. Ook de Europese commissaris van Binnenlandse Zaken en een afvaardiging van Europol spraken met de landen over de migratieproblemen. In een gezamenlijke verklaring spraken de partijen de ambitie uit om de „samenwerking in de strijd tegen mensenhandel” te versterken.

Arbeidsmarkt

Ook met de Britten zouden een voornamere rol moeten spelen bij het voorkomen van pogingen te immigreren via de Kanaalroute. Volgens Darmarin zouden zijn Britse collega’s meer informatie moeten vrijgeven over mensensmokkelaars. Verder stelde Frankrijk dat het Verenigd Koninkrijk aantrekkelijk is voor migranten vanwege de arbeidsmarkt „waar geen identiteitsbewijs nodig is om te kunnen werken”.

Het aantal migranten dat uit Frankrijk via het Kanaal de oversteek waagt, is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Volgens Britse autoriteiten zijn er dit jaar ruim 25.000 migranten zijn aangekomen op het eiland, terwijl dat er vorig jaar nog 8.400 waren. De overzeese oversteek is zeer risicovol: woensdag probeerden 34 migranten het Britse grondgebied te bereiken met een rubberboot. Ze verongelukten nadat de boot kapseisde. Bij het ongeluk kwamen zeker 27 opvarenden om het leven. Niet eerder kwamen zoveel migranten om in het Kanaal.