Israël sluit grenzen voor alle buitenlanders vanwege Omikron

Israël heeft een inreisverbod afgekondigd voor buitenlanders naar aanleiding van de omikoronvariant van het coronavirus die in het land is opgedoken. De verregaande reisbeperkingen zullen zeker twee weken gaan duren en gaan vanaf zondagnacht in. Het is voor het eerst dat een land zijn grenzen sluit voor buitenlanders om de verdere verspreiding van de nieuwe variant tegen te gaan.

Tot zover is er één besmetting van de variant vastgesteld in Israël, er wordt nog onderzoek gedaan naar zeven andere gevallen. Desondanks neemt de Israëlische regering verregaande maatregelen. Naast het inreisverbod moeten alle Israëliërs die terugkeren uit het buitenland verplicht drie dagen in quarantaine. Niet volledig gevaccineerde Israëliërs moeten zeven dagen in quarantaine. In beide gevallen is er een negatieve test nodig om de isolatieperiode te beëindigen.

Verder heeft de Israëlische regering toestemming gegeven voor een noodwet waarmee de veiligheidsdiensten telefoons van besmette Israëliërs kunnen volgen. Op die manier zou er beter brononderzoek gedaan kunnen worden. Via telefoongegevens wordt gekeken waar en met wie iemand in de dagen voor en vlak na de besmetting geweest is. De technologie werd al eerder tijdens de pandemie ingezet door Israël.