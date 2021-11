Spaanse politie protesteert tegen hervormingen controversiële veiligheidswet

Duizenden politieagenten zijn zaterdag de straat opgegaan in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze demonstreren volgens Spaanse media tegen plannen van de regering om een controversiële veiligheidswet uit 2015 te hervormen, door critici ook wel de ‘Gag Law’ genoemd. Als het parlement met de wetswijziging instemt, zijn Spaanse burgers voortaan niet meer strafbaar als ze politieagenten zonder toestemming filmen of fotograferen tijdens hun werk. Onder de huidige wet wordt dit beschouwd als „een ernstig misdrijf” en bestraft met hoge geldboetes.

De hervormingen houden geen rekening met de veiligheid van de politie, vinden de vakbonden. Ze vrezen voor represailles tegen agenten als iedereen hen straffeloos mag filmen en die beelden online mag verspreiden. „De hervorming die de regering aan het voorbereiden is, zal alleen gewelddadige demonstranten en criminelen ten goede komen”, aldus Pablo Pérez, de woordvoerder van de nationale politievakbond, tegen persbureau Reuters.

Politici van de drie belangrijkste Spaanse oppositiepartijen sloten zich zaterdag aan bij het protest. De organisatoren verwachtten 150.000 deelnemers, maar de regering schatte het daadwerkelijke aantal op zo’n 20.000.

Kritiek van mensenrechtenorganisaties

De wet, in 2015 ingevoerd door de toenmalig conservatieve regering van premier Mariano Rajoy, bevat strenge regels voor onder meer demonstraties. Naast dat er hoge geldboetes kunnen worden opgelegd voor het ongeoorloofd filmen van agenten, riskeren organisatoren van protesten boetes van honderden tot duizenden euro’s als ze een demonstratie niet vooraf aanmelden of wanneer de bijeenkomst uit de hand loopt.

De bepalingen worden al jaren fel bekritiseerd door journalisten, mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. Volgens Human Rights Watch is de wet in strijd met de vrijheid van meningsuiting en bestraft deze onterecht „kwetsbare groepen”. De linkse regering van premier Pedro Sánchez erkent dat de wet aan herziening toe is en wil deze „aanpassen aan een nieuw tijdperk”, zo zegt de woordvoerder van de socialistische regeringspartij PSOE tegen Reuters. Ook het extreem-linkse Unidas Podemos bepleit aanpassingen en stelt dat de wet „veel schade aan de Spaanse democratie” heeft aangebracht.

Hervormingen

En dus komt de regering met plannen voor hervormingen van de wet. Naast het schrappen van het verbod op filmen van agenten, moeten arrestanten bij protesten voortaan niet zes maar twee uur kunnen worden vastgehouden. De hoogte van de boetes worden als het aan de regering ligt afhankelijk van het inkomen van verdachten.

Op 14 december buigt een speciale parlementaire commissie zich over het wetsvoorstel. De politievakbonden zijn van plan om ook die dag weer de straat op te gaan. „Ze moeten de huidige wet laten zoals ze is”, vindt een vertegenwoordiger van de Guardia Civil. Of, zo zegt hij tegen Reuters, de wet dusdanig aanpassen dat deze naar de wens is van burger én politie.