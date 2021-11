Mijn zoon van 7 merkt op dat de rits van zijn rugzak stuk is en vraagt of hij een nieuwe tas mag. Ik opper om de rugzak op zijn verlanglijstje voor Sinterklaas te zetten. Waarop hij zegt: „Dat zeg je alleen maar omdat je dan niet zelf voor de rugzak hoeft te betalen.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl