Vrijdagavond zat ik niet klaar voor de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen, maar voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen die daarna kwam. Om de tijd te doden, scrolde ik langs koppen als: ‘Bloeddorstige Oranje Leeuwinnen azen op wraak tegen Tsjechische vrouwen.’ De wraakschuld op de Tsjechen was opgelopen. De Leeuwinnen moesten hun eigen gelijkspel van laatst en de uitschakeling van de mannen afgelopen zomer wreken. Nog even en de Tsjechen zijn de nieuwe Duitsers.

Vooralsnog waren Hugo de Jonge en Mark Rutte in beeld. Als het tiki-taka met maatregelen afgelopen was, kon de echte strijd beginnen. De messen waren geslepen, in Ostrava sneeuwde het keihard, dus slepen we nog even verder tot de sneeuw het van de messen won en de wedstrijd werd afgelast.

Nu konden de Nederlandse binnensteden het helemaal vergeten, dacht ik. Aangescherpte coronamaatregelen en een afgelaste kwalificatiewedstrijd. Ik ging de tuin in om alles wat in de hens kon vliegen veilig te stellen. In de wijk waar ik woon houden ze nogal van voetbal en van vuurwerk afsteken, al geldt dat eigenlijk voor heel Nederland, maar voor sommige wijken iets meer dan voor andere. Laat ik het erop houden dat deze wijk ongeveer het Duindorp van Amsterdam is, een vergelijking waarmee ik waarschijnlijk en Amsterdam, en Duindorp beledig.

Op de plek waar de Leeuwinnen de Tsjechen zouden afmaken, lieten ze nu een reisprogramma van een Belg op Texel zien. Zo kwam ik te kijken naar een boer die schapen houdt en lamsbouten uit een automaat verkoopt. De Belg en de boer spraken daar luchtig over, alsof een lam geen babydier is en een lamsbout niet zijn been is, een been dat werd afgehakt nadat de baby bij zijn moeder werd weggehaald en in stukken werd gehakt.

Geen Leeuwinnen, wel aangescherpte maatregelen en dan ook nog onverschillig gewauwel over gelegaliseerde dierenmishandeling. Ik begon te hopen dat de coronagerelateerde sloopwerkzaamheden van hooligans, wappies en andere pandemierebellen tot Texel en België zouden reiken. Dat gebeurde niet. Sterker, ook de binnensteden werden gespaard.

Zaterdag begon het uitgestelde Tsjechië-Nederland om 12.00 uur. Ik checkte bij de appgroep Haagse Neusûh of iedereen wel meekeek. „Heel Den Haag is nog dronken”, antwoordde de Hagenees. Hij verduidelijkte: „Door de 5-1 van ADO tegen FC Dordrecht, niet vanwege de maatregelen.”

Binnen elf minuten scoorde Tsjechië tegen de Leeuwinnen. Niet lang daarna waren ze weer dreigend toen hun nummers 5 en 10 er pijlsnel vandoor gingen over een uitgestrekt veld zonder spelers. Ze deden me denken aan Hugo de Jonge en Mark Rutte, vooral toen ze werden ingehaald door Kerstin Casparij die, snel als het virus, de bal voor hun voeten wegwerkte.

Begin tweede helft maakten de Leeuwinnen gelijk, negen minuten later liep Tsjechië weer uit. Na een parade van gemiste kansen wist Stefanie van der Gragt hem in reservetijd erin te koppen. De Leeuwinnen sleepten er een gelijkspel uit, maar het verandert niet dat ze nog het meest doen denken aan lammetjes op weg naar de plek waar hun poten worden afgehakt. In het beste geval wordt dat Australië, WK 2023.

Carolina Trujillo is schrijfster.