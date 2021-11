Kakkersbromsnor

Pushbericht na pushbericht over vliegverboden, wauwelwappies, vaccinazi’s, avondlockdowns, QR-codekrakers, meedogenloze mutaties, rellende hooligans, met scherp schietende politiemensen, uitgebluste brandweermannen, radeloos ziekenhuispersoneel, stenen door ambulanceruiten, dwalende demissionaire ministers, doodenge tribunaaltrollen, enzovoort, enzovoort.

Compleet murw neem ik alles tot me. Van minuut tot minuut beheerst het vileine virus mijn leven. En ondertussen geloof ik niemand, terwijl iedereen mij hardhandig tracht te overtuigen van zijn of haar gelijk. Iedereen weet hoe het zit en hoe het moet. Vooral op Twitter zitten veel deskundigen met heldere analyses en een brede woordenschat. Ik lees daar dat Thierry gevaccineerd is en ik geloof dat. Heb ik van de wappies geleerd. Alles op internet is waar. Dus dit ook. Of ik verbaasd ben over Baudet? Nee hoor. Hij is gewoon een gewiekste rattenvanger die zeer goed voor zichzelf zorgt en zijn aanhang belazert waar ze bij staan.

Ondertussen luister ik naar iedereen en ik geef ze allemaal gelijk. Dat kost namelijk het minste tijd. Maar er zit niemand tussen die me echt overtuigt. Ik overtuig zelfs mijzelf niet. Terwijl dat vroeger toch een van mijn beste eigenschappen was.

Gelukkig komt er ook ander nieuws tussendoor. Een of ander Amsterdams jetsetsetje is uit elkaar, Ali B is van zijn dure klokkie beroofd en onze schrandere koning heeft een trucje gevonden om én zijn kroondomeinsubsidie te behouden én toch met zijn bloeddorstige vriendjes te kunnen jagen. Hij vangt zeven ton per jaar voor deze adellijke gezelligheid. Zijn nieuwe adviseurs Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme zijn dik tevreden over deze deal, die uiteindelijk is afgerond door Pels Rijcken. Dat is die keurige transparante Haagse landsadvocaat waar de voormalige baas Frank Oranje (geen bijnaam!) jarenlang de tent voor 11 miljoen kon oplichten zonder dat iemand het merkte. Een officier van justitie begon uiteraard een onderzoek, maar is inmiddels door de top van het OM teruggefloten. Want? Het OM wil eerst de resultaten van het integere en puur onafhankelijke accountantskantoor Deloitte afwachten. Echt waar? We laten de politie toch niet wegsturen omdat eerst alle smurrie onder de dure tapijten moet worden geveegd? We zitten toch niet in Minsk of Moskou? Hallo, het is 2021 en dit is Nederland, waar de baas van het landsadvocatenkantoor meer dan elf miljoen euro achterover heeft gedrukt. Ik herhaal: elf miljoen in zijn uppie van de klanten gejat. Dat is geen rolletje Mentos bij de Jumbo. Dus daar moet de politie naar kijken. En niet een of andere kakkersbromsnor die in zijn jonge jaren met de helft van de top van Pels Rijcken in een corpsballendispuut knetterlam aan het Heinekeninfuus heeft gelegen. Gewoon agenten erop af. Huiszoeking. Computers leeg trekken. Papiervernietigers uitschakelen. Maar ik vrees dat alles inmiddels keurig is opgeruimd en dat de politie niets meer kan vinden.

Deloitte onderzoekt ook die smerige mondkapjesdeal en daar was onlangs een voor deze affaire essentieel notitieboekje zomaar opeens zoek. Afgelopen week heb ik dit informatieve werkje aan het smetteloze Deloitte teruggegeven. Uiteraard wel nadat ik het van kaft tot kaft gekopieerd heb en een kleine honderd exemplaren heb uitgedeeld. Aan bevriende journalisten en advocaten.

Vannacht had ik mijn telefoon uitgezet. Ik wilde ongepusht doorslapen. Ik droomde heftig. Op het Haagse Buitenhof crashte een tankwagen met zwarte lak. Duizenden liters van deze camouflagevloeistof stroomden over straat en verkleurden de Hofvijver. Besmeurde eenden, waterhoentjes en zwanen maakten zich geschrokken uit de vleugels. Allemaal totaal verward. Al gauw verscheen de brandweer om de boel weg te spuiten. Een speciaal bedrijf maakte de vijver schoon. Televisiecamera’s en fotografen werden op afstand gehouden. Het kwam niet in de media. Alleen wat geruchten op het internet. ’s Avonds ondervroeg de altijd enthousiaste RTL-hengel Jaïr onze Mark, onze Wopke en onze Sigrid over deze rare zaak. Zij wisten alle drie van niks. Hadden er ook niets over gehoord. Tankwagen? Zwarte lak? Geen idee! Op geruchten konden ze niet ingaan.

En Hugo? Die was zoek. Hij had op dat moment een diepte-interview. Met wie? Met de Donald Duck.