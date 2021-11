Houd ook in culinaire journalistiek afstand – voordat de zaak aanbrandt

Het was „hoog tijd” voor een boek over koolhydraatarm koken, vond culinair journalist Janneke Vreugdenhil. Dat stond in de bijlage Leven boven een twee pagina’s lang stuk van haar hand over dat boek. Want dat was er nu gelukkig! En het was geschreven door: Janneke Vreugdenhil.

Verschillende lezers verslikten zich in dat verrassingsmenu – met als dessert een column van restaurant-recensent Petra Possel die ook nog eens naar Vreugdenhils boek verwees (ze gaat alle 250 recepten maken). Dit was „schaamteloze zelfpromotie”, vond een lezer. Een ander foeterde dat alleen „in de kleine lettertjes” werd gewezen op de risico’s van een extreem koolhydraatarm dieet.

Voor de goede orde: het idee om haar een uitvoerig omslagverhaal te laten schrijven over het onderwerp van haar nieuwe boek, kwam niet van Vreugdenhil zelf, maar van de redactie Leven.

Waarom vindt NRC dat goed, vroeg een boze lezer?

Ik slofte naar mijn ombudszolder en tilde uit het archief de met ducttape dichtgeplakte doos met het opschrift „Onbegonnen Werk, I”. Daarin bevindt zich onder meer een twee jaar oude rubriek over de redactie Sport die de auteur van een Cruijff-biografie had gevraagd daar zelf maar een verhaal over te schrijven. Gedienstig legde die de lezer vervolgens uit hoe nieuw en onthullend zijn eigen boek was. Tja. Toch niet meer doen, was mijn advies.

Ook onder het stof vandaan kwam een nog oudere rubriek over de gestage stroom voorpublicaties in NRC van boeken van eigen redacteuren en medewerkers. Stuk voor stuk zijn die verdedigbaar, maar alles bij elkaar wordt het wel heel veel. Advies: blijf er terughoudend mee, om de indruk van favoritisme te vermijden.

Onbegonnen werk, want het zijn vaak écht interessante boeken, soms met nieuwswaarde. Met de cadeaudagen in het verschiet is de oogst inmiddels alweer rijk. Ik kwam een voorpublicatie tegen uit het boek van Kees Versteegh, Schaduwleiders, over ‘tweede mannen’ in de politiek; begin oktober volgde een podcast over het boek, eind oktober kwam de recensie (vier ballen).

In de tussentijd stuitte ik op een voorpublicatie uit het nieuwe boek van Japke-d. Bouma, De 19 dingen die je nooit met collega’s moet doen. En twee weken terug klonk nog een klapper, een voorpublicatie mét nieuws uit De machine, het boek van verslaggevers Merijn Rengers, Stijn Bronzwaer en Joris Kooiman over de crisis bij de geprangde hotelwebsite.

Voor al die voorpublicaties is veel te zeggen. NRC beschikt over uitstekende auteurs en je zou gek zijn als je hun werk negeert omdat het verschijnt met een kaft erom in plaats van in kolommen. Bovendien, er zit soms nieuws in, zoals in het boek over Booking.com. En je doet er lezers een plezier mee die alles van ‘hun’ favoriete auteurs willen volgen.

Maar ja, je doet de auteurs en hun uitgevers er natuurlijk een nog veel groter plezier mee.

De boekenmarkt is een verdringingsmarkt, een hel van ellebogen en tandafdrukken waarbij het schoolplein uit de film Un monde ontspannen afsteekt. Wekelijks worden ladingen boeken naar de krant gestuurd in de hoop op een snippertje aandacht. Bekendheden kunnen dan nog profiteren van hun status als BN’er, die kans biedt op een interview. Zie recent Bram Bakker en Tanja Nijmeijer, geïnterviewd in dezelfde zaterdagkrant, met als aanleiding het ‘nieuws’ van hun boek.

De lichtere genres komen daarbij in de bijlage Boeken van oudsher niet of mondjesmaat aan bod, zoals sport-, tuin- of kookboeken. Kansloos tussen de onuitputtelijke Russische klassiekers en de Tweede Wereldoorlog die in de bijlage nog bijna wekelijks wordt uitgevochten. Auteurs van zulke boeken duiken dan soms weer op in rubrieken elders in de krant.

En dan zijn we terug bij het artikel over het koolhydraatarme kookboek. Dat was geen voorpublicatie, ook geen opiniestuk of recensie, maar een journalistieke beschouwing van de auteur over haar eigen boek, opgehangen aan het verschijnen ervan.

Ja, dat kun je zien als reclame, geeft de chef Leven grif toe, maar wel voor een goed boek van een gerenommeerde auteur die al zestien jaar verbonden is aan NRC. De redactie wijst er ook op dat het artikel is gelezen door de voedselredacteur van de bijlage, die goed op de hoogte is van dieetkwesties, inclusief de culinaire twisten tussen low carb en low fat.

Tot je dienst, zou ik zeggen, maar toch gaat dit een stap te ver, net als met dat boek over Cruijff. Als je het hoog tijd vindt zoveel aandacht te geven aan het onderwerp van dit boek, doe dan een (liefst bescheiden) voorpublicatie, laat de eigen voedselredacteur een artikel maken over het onderwerp of vraag een buitenstaander het boek te bespreken. Ook in de keuken is journalistieke afstand prudent, zeker bij gerechten die snel aanbakken.

Ook relevant: koken is big business en rond kookboeken hangt de geur van gezellig, binnenshuis succes – geschikt voor al uw lockdowns. Met de feestdagen in het verschiet schieten ze steevast de bestsellerlijsten in (kenners zeggen me dat zo’n driekwart wordt gekocht als cadeau). Volgens de CPNB steeg het marktaandeel van kookboeken in 2020 met liefst zeven procent, geen geringe prestatie in een verdringingsmarkt.

Je kunt een auteur soms best aan het woord laten over een nieuw kookboek, over de culinaire flaters, existentiële twijfel en brekend glaswerk waarmee het schrijven gepaard ging. Maar dit was inderdaad louter promotie.

Niet meer doen – zeg ik maar weer, terwijl ik de archiefdoos sluit. Één ding beloof ik: bij mijn memoires, in eigen beheer, géén voorpublicatie of essay van de auteur. Hopelijk wel een genadeloze recensie – keihard tussen de Russen en het oorlogsgeweld.

De lezer schrijft ... Valt NRC het kabinet af? Waarom opent NRC met de kop Met lockdown geeft kabinet falen toe, een ongefundeerd oordeel over het kabinet? Het kabinet kampt met onmacht of onwil van burgemeesters, burgers, universiteiten en nog veel meer. Het doet mij pijn dat NRC bijdraagt aan het wantrouwen in de overheid. Marthe Fuld

... de krant antwoordt Nee, die kop was bedoeld als analyse De kop is inderdaad wel rauw, vindt de chef Den Haag, zeker door de prominente plaats op de voorpagina, maar wordt in het artikel onderbouwd. Het kabinet maakt noodgedwongen een draai, nadat eerder beleid tekortschoot. Zelf las ik de kop als een analyse (een opinie-kop zou meer iets zijn als: Kabinet maakt er een rommeltje van). Het AD kopte overigens al eens dat het kabinet ‘faalde’ met de dividendbelasting. In het NRC-artikel wordt uitgelegd dat het kabinet onder zware druk staat nadat versoepeling van het beleid „verkeerd [heeft] uitgepakt”. Dat zijn vaststellingen die in een analyse passen. De mening van de krant over het kabinetsbeleid staat in het Commentaar.