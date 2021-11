Hoe Steinberg haar miljarden verloor

Liz Steinberg was rijk. En niet zomaar rijk, maar privévliegtuig-, helikopter-, meerdere huizen-, New York society-rijk. Deze rijkdom had zij grotendeels te danken aan haar vernuftige zakenoom Saul. Daarbovenop lanceerde ze een eigen merk in positiekleding, die de manier waarop zwanger Amerika eruitzag veranderde. Maar toen viel het hele kaartenhuis in elkaar. In gesprek met vriendin en schrijver Ariel Levy doet ze haar verhaal. En zo blijkt dat in de Steinberg familie dezelfde thema’s spelen als in de meeste andere families. Toegegeven, de miljarden maken het geheel wel een stuk smakelijker. Het resultaat: een slim gemonteerde realitysoap op New Yorker-niveau met heerlijke anekdotes en familieleden die schrijver Levy niet beter had kunnen bedenken.

Rijke mensen 8 afleveringen van 25-39 min. Three Uncanny Four/ Sony