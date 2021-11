Heel langzaam rijden van Parijs naar Marseille

Adriaan van Aken ambieert een autoloos bestaan. Maar dan moet hij wel eerst zijn gezinswagen wegdoen. Hiervoor vindt hij inspiratie in de roman De Autonauten van de Kosmosnelweg van Julio Cortázar en zijn vrouw Carol Dunlop. Hij reist hun route na, van Parijs naar Marseille, en net als zij stopt hij op elke rustplaats minstens twee uur, en op iedere tweede overnacht hij. Zo duurt de reis een maand, waarna hij in Marseille afscheid neemt van zijn auto. Wie denkt dat roadtrips aan roadmovies en de Jack Kerouacs van deze wereld zijn voorbehouden heeft het mis. Van Aken bewijst dat het in audio minstens zo goed werkt. De serie is poëtisch in taal en sounddesign, en houdt rekening het risico van verveling: de afleveringen duren een kwartier. En aan het einde van de rit voelt de Citroën als vriend.

Onderweg 15 afl. van 12-20 min. Het Nieuwstedelijk