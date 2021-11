Een vrouw is geen kleine man

De vier vrouwen die aan deze podcast meewerken, journalist Sophie Peeters met AudioCollectief SCHIK, zijn allen 1,75m of kleiner. In de geneeskunde golden zij daarom lange tijd als ‘kleine mannen’. Dat betekent dat medicatie, diagnoses en onderzoeken gebaseerd zijn op het van het mannenlichaam. En dat is problematisch, want zo kan het dat Sophie tien jaar lang moet leven met angstaanvallen terwijl het antwoord juist in haar vrouw-zijn te vinden is. In een audiodocumentaire van een uur (plus vijf bonusafleveringen) nemen ze deze problematiek onder de loep en bieden verdieping door middel van interviews. Blijft dat interessant? hoor ik je denken. Nou, laat dat maar aan SCHIK over. Het klinkt als een klok en zit bomvol informatie die ik als vrouw nog niet wist.

Gezondheid 6 afleveringen van 30-60 min. Slowpony/ VPRO