Dit jaar al 63.000 kilo cocaïne onderschept in haven Rotterdam

Dit jaar werd in de Rotterdamse haven 63.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Hoewel het jaar nog niet voorbij is, is nu al meer dan 1,5 keer zoveel cocaïne geconfisqueerd als in heel 2020, zegt een woordvoerder van het Rotterdamse Openbaar Ministerie tegen NRC naar aanleiding van berichtgeving van Nu.nl.

De nieuwste cijfers laten zien dat de toename van de cocaïnevangst van de afgelopen jaren doorzet. Waarin 2018 nog een kleine 19.000 kilo werd onderschept, lagen die aantallen in 2019 op ruim 33.700 kilo en in 2020 op ruim 40.600 kilo, aldus de woordvoerder.

Of die toename komt doordat er meer cocaïne wordt gesmokkeld of doordat de opsporing effectiever is, kan het OM niet zeggen. Wel zou de samenwerking met andere havens zijn verbeterd en beschikt de douane volgens de woordvoerder over „betere informatievoorziening”.

De Rotterdamse haven is een belangrijke spil in de Europese cocaïnehandel. De meeste cocaïne bereikt Nederland in containers, per vrachtschip.

