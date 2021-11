In Leidschendam is een nieuwe kathedraal voor het kapitalisme verrezen, de Westfield Mall of the Netherlands. Donderdag bereiden de winkeliers zich er voor op hun eerste Black Friday. Recht ertegenover, in ziekenhuis Antoniushove, bereiden ze ‘fase 2D’ voor, het voorstadium voor van code zwart.

„Het heeft wel iets dubbels ja,” zegt een medewerkster van een juweliersketen. Met een collega heeft ze net de ramen beplakt met kerstversiering. Ze inspecteren het resultaat, met wat pasjes achteruit op het glimmende marmer. „Het hangt er in elk geval mooi bij. Nu nog zien of we open blijven.”

In de Lego-etalage verderop staat een nagebouwde Titanic. Overal twinkelt kerstversiering, behalve bij de kerstwinkel. Die is „verzegeld in verband met strafrechtelijk onderzoek naar ondermijning”, zoals een politiepostertje geheimzinnig meldt.

Gedwongen sluiting: na Zwarte Vrijdag kan dit zomaar het lot van elke winkel zijn, weten ze hier. Hoe dat voelt? „Ook heel dubbel.” Zolang de autoriteiten nog niets melden of lekken gaat alles door zoals gepland. Met die houding is iedereen na alle coronagolven wel vertrouwd geraakt. Iets voorbereiden waarvan je weet dat er een reële kans is dat er een dikke streep doorheen gaat. Trainen, repeteren, inkopen, een etalage inrichten of een menu voorbereiden – het worden handelingen zonder voorpret.

Niemand durft zich nog te verheugen. Leren leven met het virus betekent leren leven met een voorbehoud. Het ooit zo ironische ‘corona volente’ is nu de vaste disclaimer bij al onze uitnodigingen en plannen in koudere maanden.

Het is zoeken naar een nieuwe attitude. Goeroes en koelkastmagneetjes zeggen vaak dat je ‘in het hier en nu’ moet leven, zonder verwachting. Maar dat hier en dat nu lijken me vrij waardeloos zonder het toen en het straks. Verheugen is een essentieel bestanddeel van ervaringen. Zoals je ingrediënten bij elkaar scharrelt in kleine winkeltjes. Kun je daarvan genieten zonder die maaltijd te nuttigen?

Leren uitzien om het uitzicht. Zen en de kunst van het surprises knutselen zonder te weten of iemand ze wel uitpakt. Met flink wat mentale balanceerkunst kun je zulke voorpret misschien nog wel beleven, maar niet voluit ondergáán.

Omdat ik niet cynisch wil worden, koop ik een pastamachine. Leren leven met het virus betekent kleine, haalbare doelen stellen. Lockdownproject tweehonderdzoveel: de perfecte pasta. Omdat ik niet cynisch wil worden, bedenk ik dat iedereen in deze aangroeiende menigte iets soortgelijks zoekt, iets kleins om zich op te verheugen.

Iemand leerde me ooit hoe je je in onheilspellende buurten moet voortbewegen. Net als figuranten in films: doen alsof je werkelijk ergens naar onderweg bent. We raken er met de dag bedrevener in. Al heeft het wel iets dubbels.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.