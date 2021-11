Zuid-Afrika voelt zich gestraft voor grondig speurwerk

De ontdekking van de zeer besmettelijke omikronvariant in Zuid-Afrika was geen toeval. De ontdekker, professor Tulio de Oliveira, was vorig jaar december ook al degene die de identificatie van de beruchte deltavariant wereldkundig maakte, die 60 procent besmettelijker bleek dan de varianten die tot dan toe bekend waren.

De Oliveira is bio-infomaticus aan de Universiteit van Stellenbosch en creëerde na de uitbraak van het coronavirus in het Chinese Wuhan begin 2020 een netwerk waaraan zeven universiteiten in Zuid-Afrika zich aangesloten, evenals alle private en overheidslaboratoria.

Dit Network for Genomic Surveillance South Africa zag afgelopen woensdag iets opmerkelijks gebeuren. In de provincie Gauteng werden na weken met nauwelijks besmettingen plots duizend nieuwe gevallen op één dag gemeld, hoofdzakelijk onder jongeren. Al snel identificeerden de samenwerkende onderzoekers een nieuwe variant, „met een ongewone constellatie van mutaties”, die volgens het ministerie van Gezondheid nu een „grote bedreiging” voor het land is. Tot nu toe zijn er in Zuid-Afrika 77 gevallen geïdentificeerd, in buurland Botswana vier. Ook in Hongkong zijn twee besmettingen met de variant gemeld nadat een reiziger vanuit de regio in hotelquarantaine iemand anders besmette, en werd de variant in Israël gevonden bij een reiziger uit Malawi. Ook in België werd vrijdag ten minste een besmetting met de nieuwe variant vastgesteld.

„Het feit dat die genomen hier zijn geïdentificeerd, betekent niet dat de variant ook hier vandaan komt”, onderstreepte De Oliveira donderdag op een speciaal ingelaste persconferentie.

Maar op vrijdagochtend maakte het Verenigd Koninkrijk (46.000 nieuwe besmettingen per dag) bekend onmiddellijk alle vluchten uit Zuid-Afrika (2.465 besmettingen per dag) en de buurlanden Lesotho, Eswatini, Namibië, Mozambique, Botswana en Zimbabwe te staken. In de loop van de dag volgde al snel het ene na het andere land met eenzelfde vliegverbod. Onder meer Nederland, Duitsland, België en Spanje gaven gehoor aan een oproep daartoe van de Europese Commissie. Ook onder meer Rusland, Japan, Singapore en Maleisië legden het vliegverkeer uit zuidelijk Afrika aan banden.

De Oliveira is woedend. Alsof Zuid-Afrika wordt gestraft voor het grondige speurwerk van hem en zijn collega’s. „De wereld moet Zuid-Afrika en Afrika beschermen en helpen, niet discrimineren of isoleren”, twitterde hij vrijdag.

Schade aan het toerisme

Reisagenten en touroperators zeggen „verslagen” te zijn door de massale annuleringen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Nederland, net nu de zomermaanden en het toeristenseizoen voor de deur staan. Voor de uitbraak van corona werkten meer dan 700.000 Zuid-Afrikanen in toerisme. De Zuid-Afrikaanse regering riep de landen op om hun beslissingen voor een vliegverbod in te trekken, „omdat de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet eens heeft besloten wat te doen met deze nieuwe variant”. „We maken ons zorgen over de schade van deze beslissing aan het toerisme en bedrijven in beide landen”, zei de minister voor Internationale Relaties en Samenwerking, Naledi Pandor, vlak nadat Londen de vluchten uit Zuid-Afrika had stilgelegd. Voor de pandemie bezochten ieder jaar meer dan 400.000 Britten Zuid-Afrika.

Ook al is het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk veel hoger dan in Zuid-Afrika, de Britse regering hield tot vorige maand vast aan een gedwongen quarantaine van tien dagen in een hotel voor iedereen die binnenkwam uit Zuid-Afrika. Kosten: 2.000 euro. Die maatregel was nog maar net afgeschaft toen de nieuwe variant in Zuid-Afrika werd ontdekt.

Vaccinnationalisme

Nog geen 30 procent van de Zuid-Afrikanen is tot nu toe gevaccineerd. In andere Afrikaanse landen ligt dat percentage nog veel lager. Slechts 6 procent van de totale bevolking op het continent is volledig gevaccineerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich al tijden boos over vaccinnationalisme van de rijke landen en waarschuwt voor meer mutaties als niet de hele wereld is gevaccineerd. Veel rijke landen laten nu hun bevolking voor de derde keer prikken met boostervaccins en sluiten speciale deals met grote farmaceutische bedrijven zoals Pfizer en Johnson & Johnson. Een fabriek van dat laatste bedrijf in Nelson Mandela Bay in Zuid-Afrika verpakt zelfs vaccins voor export naar Europa, terwijl in Zuid-Afrika het gros van de bevolking niet is gevaccineerd.

De vaccindistributie voor de arme landen kwam eerder dit jaar ernstig in de problemen toen het Serum instituut in India moest stoppen met de export via het speciale Covax-programma, omdat Covid-19 in eigen land zoveel slachtoffers maakte. Juist deze vrijdag werd bekend dat het Indiase instituut de levering aan Covax na acht maanden weer hervat.

Volgens het Nederlands consulaat in Kaapstad is een onbekend aantal reizigers gestrand. De eerstvolgende KLM-vlucht naar Amsterdam zou vannacht vertrekken.