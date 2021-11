Zoektocht naar het onbekende

De olifant in het universum van wetenschapsjournalist Govert Schilling leest als een detective. Het pas verschenen boek gaat over een zoektocht, niet naar een dader, maar naar donkere materie. Zonder donkere materie zouden mensen wellicht niet bestaan, het houdt alles in het universum bij elkaar en het beslaat zo’n 85 procent van alle massa in de kosmos. En het vreemde is: niemand weet wat het is. Donkere materie is een van de grootste problemen in de natuurkunde. Schilling verzamelt informatie over de zoektocht via persoonlijke ontmoetingen met wetenschappers en hij reist af naar sterrenwachten en natuurkunde laboratoria op de vreemdste plekken.

Govert Schilling: De olifant in het universum Fontaine Uitgevers, 352 blz. €25 ●●●●●

Fascinerend is vooral het hoofdstuk waarin hij zijn bezoek aan een ondergronds lab in Italië beschrijft. Zo’n anderhalve kilometer onder de grond staat het Xenon-experiment. Daarmee proberen wetenschappers kleine lichtflitsjes op te vangen die door botsingen tussen donkere materie en de kern van ‘normale’ materie worden uitgezonden. „Met zijn onbegrijpelijke apparatuur, zijn spookachtige sfeer en zijn verontrustende verlatenheid doet het ondergrondse laboratorium me denken aan een gestrand buitenaards vrachtschip of aan de post-apocalyptische overblijfselen van een geheime militaire basis”, schrijft Schilling. Het zijn de fijne verhalen, tussen de natuurkundige theorieën door, die de zoektocht tot leven brengen en het boek spannend houden tot het einde.

Wat ook leuk is, is dat Schilling een completer beeld schetst van de pioniers dan andere boeken over donkere materie. Tuurlijk, astronomen als Fritz Zwicky worden in dit boek ook genoemd. De Zwitserse astronoom, die bijna zijn gehele carrière in Amerika werkte, vond als eerste bewijs voor donkere materie in verre sterrenstelsels. Maar het was de Nederlandse astronoom Jacobus Kapteyn die de term donkere materie introduceerde zo’n eeuw geleden. De Nederlandse natuurkundige Jan Hendrik Oort schatte daarna de hoeveelheid donkere materie in een bepaald gebied van de Melkweg. De rol van de laatste twee onderzoekers, bijvoorbeeld, wordt vaak weggelaten in eerdere, internationale boeken.

De onzekerheid rondom het bestaan van donkere materie laat Schilling ook goed zien en er is ruimte voor alternatieve theorieën. Het bestaan van donkere materie volgt uit berekeningen aan de zwaartekracht in het universum. Maar misschien klopt er iets niet aan het begrip op zwaartekracht en moeten we de wetten van Newton herzien. „Misschien jagen wetenschappers wel op een hersenschim.”

En stel dat achteraf blijkt dat donkeremateriejagers het inderdaad bij het verkeerde eind hadden? Dan is de zoektocht volgens Schilling niet voor niets geweest. „De jacht op donkere materie duurt voort, maar hoewel ze nog niet is voltooid, heeft ze ons nu al meer geleerd over allerlei astronomische en fysische verschijnselen – van snel draaiende sterrenstelsels, gravitatielenzen en de grootschalige structuur van het heelal tot de vorming van atoomkernen bij de oerknal.”