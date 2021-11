Zo ziet de vlucht van de Afghanen eruit

Officieel waren er eind 2020 780.000 Afghanen in Iran, officieus zo’n vier miljoen. In de afgelopen zes maanden bereikten volgens schattingen van de ngo HAMI zo’n 700.000 Afghaanse vluchtelingen Iran. De Afghaanse vluchtelingen kunnen niet legaal in Iran blijven. Ook worden ze massaal teruggestuurd: 859.000 alleen al in 2020.

Die reis verloopt via smokkelaars, over bergen en door de woestijn naar de Pakistaanse grens, waar echter de bouw van een grensmuur dit jaar voltooid is. Via Pakistan steken ze over naar Iran. Ook de Iraanse grensbewaking is flink opgeschroefd.

Na Pakistan, waar sinds januari al zo’n 28.000 Afghanen asiel hebben aangevraagd, zijn de meeste Afghanen afgelopen decennia naar Iran gevlucht. Mensen steken de grens met Iran soms direct over in het westen, soms gaan ze via de zuidwestelijke provincie Nimruz.

Voor veel Afghanen is buurland Iran de eerste etappe op hun vlucht, en voor de twintigjarige Salehe Afshar duurt die etappe al haar hele leven. Haar ouders ontvluchtten Afghanistan in de jaren negentig, de vorige keer dat de Taliban aan de macht waren. Ze kregen nooit Iraanse verblijfspapieren, en de in Iran geboren Salehe ook niet.

Salehe en haar ouders behoren tot de Hazara, een etnische minderheid in Afghanistan die de sjiitische islam aanhangt. „Mijn vader vocht in de frontlinie tegen de Taliban”, vertelt Salehe aan de telefoon. In het begin klinkt ze schuchter, maar naarmate het gesprek vordert werpt ze haar schroom af. „Hij werd gevangengenomen door de Taliban en zat korte tijd vast. Toen hij werd vrijgelaten, besloten mijn ouders hun bezittingen te verkopen en naar Iran te vluchten.”





Zoals de meeste Afghanen in Iran vond Salehe’s vader geen vaste baan. Om te overleven accepteerde hij elk soort werk, wat in de praktijk neerkwam op zware, fysieke arbeid. „In de zomer werkte hij in de bouw, in de winter bouwde hij kassen voor de landbouw.”

In 2010 vertrok haar vader naar de stad Arak, waar hij aan de slag kon bij een bedrijf dat kassen bouwt. Maar hij werd aangevallen door een groep Iraniërs, onder wie een ontslagen oud-medewerker van het bedrijf. Die beschuldigde Afshar ervan zijn baan te hebben ingepikt. „Ze zeiden: ‘Waarom komt een Afghaan naar onze stad voor werk?’”, vertelt Salehe. „Ze staken mijn vader met een mes, vlak bij zijn hart. Hij had acht hechtingen in zijn schouder.”

Als ongeregistreerde vluchteling had Salehe geen recht op onderwijs. Daarom ging ze naar een illegale school. Die was gevestigd in het huis van een Afghaans gezin dat heimelijk lesgaf aan Afghaanse kinderen. Salehe was graag naar de universiteit gegaan, maar kon het collegegeld niet betalen. Ze wilde geen geld aan haar vader vragen, aangezien hij zelf nauwelijks kon rondkomen. „En de universiteit zou me toch niet accepteren omdat ik geen identiteitspapieren heb.”

Haar strijdlust kon ze een tijd lang kwijt in kungfu. „Ik deed mee aan de voorrondes voor de staatscompetitie en won al mijn wedstrijden. Het was de beste tijd van mijn leven.” Maar ze bleek zonder geldig identiteitsbewijs niet aan de staatscompetitie deel te mogen nemen. „Op dat moment begreep ik dat Afghanen in Iran stelselmatig worden afgewezen”, zegt ze bitter. „Ik ben hier geboren en getogen. Ik heb hier door de straten gelopen, ben hier naar school gegaan. Ik dacht dat ik deel uitmaakte van de samenleving. Maar ik realiseerde me toen dat ik al die tijd een verstotene was.”





Vier jaar geleden besloot het gezin terug te gaan naar Afghanistan. Salehe’s vader had genoeg van hun precaire situatie en zijn broer had een goedbetaalde baan gekregen als vertaler voor de NAVO-troepen. Maar na de val van Kabul in augustus kreeg de familie bezoek van de Taliban. „Ze sloegen mijn oom in elkaar en ik vluchtte naar buiten. Toen ik terugkwam, was het huis kort en klein geslagen en kon ik mijn ouders nergens vinden. Ik besloot twee maanden geleden alleen terug naar Iran te gaan. Ik heb geen huis, verblijf bij vrienden.” Ze weet nog steeds niet wat er met haar ouders is gebeurd. „Ik huil mezelf elke nacht in slaap.”

In Iran ziet ze voor zichzelf geen toekomst. „Voor een Afghaan is het hier niet mogelijk een huis, auto of zelfs maar een simkaart te hebben. Het idee een huis te bezitten is zowel een droom als een grap voor me. Zelfs als je als Afghaan genoeg geld zou verdienen, zou je het huis niet op jouw naam kunnen laten registreren. Je moet een Iraniër benaderen en smeken het op zijn naam te zetten. Afghanen worden daarbij vaak belazerd.”

Veel Afghanen zijn vertrokken naar Turkije of Europa in. Salehe heeft al van veel vrienden en familieleden afscheid moeten nemen. Overweegt ze zelf weleens om ook ergens anders heen te gaan? „Natuurlijk speel ik met dat idee”, zegt ze. „Er is geen Afghaan in Iran die geen plannen in die richting heeft.” Maar waar kan ze heen? „Turkije en Griekenland hebben muren gebouwd en sturen Afghanen terug. We worden nergens op de wereld geaccepteerd. Het is alsof we niet tot de mensheid behoren.”