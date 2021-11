West Side Story-componist Stephen Sondheim (91) overleden

Broadwaycomponist Stephen Sondheim is op 91-jarige leeftijd overleden, meldt The New York Times. Sondheim was vooral bekend van de musical West Side Story, maar schreef ook onder meer Gypsy en Sweeney Todd. Hij was een van de weinige componisten die zowel tekst als muziek schreef voor musicals.

Sondheim was een veelgeprezen en gelauwerd componist. Hij won gedurende zijn carrière in totaal zeven Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. Ook werd hij in 1990 beloond met een Oscar voor het nummer Sooner or Later (I Always Get My Man) uit de film Dick Tracy en in 2015 met een Presidential Medal of Freedom door toenmalig president Barack Obama.

Lees ook dit eerbetoon aan de musical Sunday in the Park with George: Sondheims muzieknoten als puntjes en veegjes op een doek

Volgens zijn advocaat en vriend Richard Pappas stierf Sondheim vrijdagochtend plotseling in zijn huis in Roxbury in de staat Connecticut, nadat hij de dag ervoor Thanksgiving had gevierd met zijn vrienden.