Wanneer moeten we verhuizen voor de stijgende zee?

Thuis drink ik thee uit een mok van FC Groningen. Hoewel ik al een eeuwigheid geleden naar het zuiden verhuisd ben, check ik elk weekend fanatiek 818 om te zien hoe de FC het ervan af heeft gebracht. Ze moeten hun draai dit seizoen nog een beetje vinden, zeg ik er meteen maar bij. Als ik naar het noorden reis, begint het gevoel van thuiskomen zodra ik de trein instap. Om mij heen slikken sommige medepassagiers al een beetje hun ee-en in, en de conducteur met standplaats Groningen zet zijn p’s en t’s wat extra aan. Kon minder, denk ik dan. Er gaat niets boven Groningen.

Ik vind het een bijzonder gevoel, dat je zo’n sterke emotionele band met je geboortestreek kunt houden, al woon je al lang en breed elders. Misschien dat ik daarom vorige week zo geraakt werd door een reportage in Nieuwsuur over de onteigening van een boer in de Krimpenerwaard. Er moest natuur ontwikkeld worden, en zijn land lag in de weg. Hij boerde er al meer dan zestig jaar. Had nog bijna nooit een nacht ergens anders geslapen. Ik zag de ontreddering in zijn ogen, de gedwongen scheiding van zijn grond zal hem zwaar vallen. Er zijn allerlei valide argumenten om meer natuurgebieden te maken, om de grondwaterstand te verhogen, of om meer ruimte te maken voor overtollig water. Maar hier zag je hoe het beleid in botsing kwam met een mensenleven.

Zulke botsingen zullen er in de toekomst steeds vaker komen. De afgelopen decennia zijn al veel burgers gedwongen verhuisd om meer ruimte voor rivieren te maken. Onteigening en gedwongen verhuizing liggen op tafel om een deel van het stikstofprobleem op te lossen. Afhankelijk van de mate waarin de aarde verder opwarmt, moet Nederland nog veel ingrijpender worden verbouwd voor een warmere toekomst met meer periodes van extreme droogte en grote wateroverlast.

Grote gedwongen verhuizing

Op de lange termijn gaan we een keer aanlopen tegen de grootste gedwongen verhuizing die je kunt bedenken. Het is namelijk niet de vraag óf half Nederland ooit door de zee verzwolgen zal worden, maar wannéér dat gaat gebeuren. Er ligt voor 65 meter zeespiegelstijging klaar in de ijskappen van Groenland en Antarctica, en het geologische verleden leert ons dat als de aarde een paar graden opwarmt, bijna al dat ijs gaat smelten als je maar lang genoeg wacht. Hoe lang precies, dát is de belangrijkste vraag in de gletsjerwetenschap. Het kan nog een paar duizend jaar duren voor ons land onderloopt, of nog honderd jaar. Dat hangt vooral af van hoe snel de opwarming de komende decennia gestopt wordt.

Daarom is het logisch en wenselijk dat de klimaatwetenschap anders over de zeespiegel gaat communiceren. De oude manier zagen we vorige maand in het nieuws, naar aanleiding van het pas verschenen KNMI Klimaatsignaal ’21: media benadrukten dat de maximaal verwachte zeespiegelstijging aan het einde van de eeuw naar boven was bijgesteld, van 1 meter naar 1,20 meter. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat het daarbij blijft. Maar er bestaat geen zeespiegelscenario waarin aan het einde van deze eeuw de zeespiegel met ruim een meter is gestegen, en daarna de stijging stopt. Dat laat de natuurkunde van de ijskappen niet toe. Die reageren zo traag op de opwarming, die zijn dan net goed en wel met smelten begonnen. Sterker nog, een stijging van ruim een meter aan het eind van de eeuw betekent dat de zee tegen die tijd ieder jaar met ruim een centimeter stijgt. In die situatie is het verschil tussen 1 en 1,20 meter nog maar 15 jaar.

Nieuwe manier van praten

De nieuwe manier van praten over zeespiegelstijging is door je uit te drukken in termen van de horizontale as van de tijd, in plaats van de verticale as van de zeespiegel. Dat doet het KNMI Klimaatsignaal ook, voor het eerst. Als de opwarming flink doorzet, bereiken we één meter zeespiegel ergens tussen 2090 en 2140, en al in 2065 als het echt allemaal tegenzit. Twee meter stijging, het einde van Nederland zoals we dat kennen, volgt tussen 2100 en 2300. Als de opwarming beperkt blijft tot onder de twee graden, bereiken we die ene meter zeespiegel ergens tussen het jaar 2150 en 2350, en de twee meter pas zo ver in de toekomst dat het irrelevant wordt.

Het belangrijkste nieuws uit het KNMI Klimaatsignaal was dan ook niet die 1,20 meter in 2100, maar dat er nog maar drie tot tien generaties kunnen opgroeien in laaggelegen Nederland als we de opwarming niet stoppen.

De zee is voor ons Nederlanders uiteindelijk hét argument om ons vol in te zetten op het halen van de klimaatdoelstellingen uit Parijs en Glasgow. Daarmee gunnen we zo veel mogelijk generaties na ons de kans op te groeien op het land van hun voorouders. We herinneren ons Willem van Oranje als vader van ons vaderland. Thorbecke gaf ons de parlementaire democratie. De minister-president van de komende kabinetten kan de geschiedenisboeken ingaan als de premier die de toekomst van ons lage land heeft veiliggesteld. Voor in elk geval een paar honderd jaar.

Peter Kuipers Munneke is glacioloog bij de Universiteit Utrecht en weerman bij de NOS.