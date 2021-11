Vanaf zondag gaat Nederland in ‘avondlockdown’

Vanaf komende zondag is Nederland met het ingaan van een avondlockdown na 17.00 uur vrijwel gesloten. Dat is de belangrijkste maatregel die demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vrijdagavond hebben aangekondigd tijdens de persconferentie. Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, mogen tot 20.00 uur open blijven. De scholen mogen onder voorbehoud open blijven. Ook kwam het kabinet met aangescherpte adviezen.

Volgens Rutte zijn er twee verschillen met vorig jaar, namelijk dat „de meesten van ons volledig gevaccineerd zijn”, maar ook dat hij dacht dat Nederland „er met grootschalige vaccinatie” zou zijn. Nu dat niet het geval blijkt, moeten onder meer horeca, theaters, bioscopen, sportaccommodaties en sportscholen de komende drie weken vanaf 17.00 uur dicht. Ook moeten leerlingen op basisscholen vanaf groep 6 een mondkapje dragen in de gang. Dat geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dezelfde leerlingen krijgen het dringende advies om twee keer per week een corona-zelftest te doen, ook gevaccineerden en leerlingen die corona gehad hebben. De scholen blijven open, omdat de gevolgen anders „gigantisch” zouden zijn, zegt Rutte.

Rutte adviseert mensen daarnaast om zoveel mogelijk thuis te werken, en als dat niet kan, om in ieder geval 1,5 meter afstand te houden. „We zien dat werk een flink aandeel heeft in de verspreiding van het virus”. Daarnaast is zijn advies om maximaal vier gasten vanaf dertien jaar thuis uit te nodigen in huis en adviseert hij iedereen die op bezoek gaat bij vrienden of familie om een zelftest te doen.

Immuun voor cijfers

De Jonge meldde dat 88,5 procent van de mensen in Nederland van 18 jaar of ouder een of meerdere keren is gevaccineerd, maar benadrukte ook dat het aantal ziekenhuisopnames en mensen met Covid-19 op de IC’s hoog is. „Die cijfers horen we vaak en we zijn er misschien wel immuun voor geworden”, aldus De Jonge. Wel gaf hij aan dat de campagne rondom het geven van boostervaccinaties inmiddels „op stoom” is gekomen. Het doel is dat voor het einde van het jaar zoveel mogelijk ouderen een boosterprik hebben gehad. „We vragen zorgpersoneel, studenten verpleegkunde en mensen die eerder hebben geholpen, om ouderen een boosterprik te geven”, zei De Jonge.

De Jonge zei dat de afgelopen twintig maanden in het teken hebben gestaan van die cijfers. Hij wees er op dat in alle ziekenhuizen planbare operaties worden uitgesteld. „Maar ook hartoperaties en kankerbehandelingen moeten worden verzet of verplaatst”.