Theater cadeau doen: van theaterbiertjes tot Lady Macbeth-handgel

Baden in theaterweelde in dit geestige badpak, met beelden van de dansvoorstelling ‘Love’ van Club Guy & Roni.

Was je handen in onschuld tijdens de traditionele kerstruzie, met deze Lady Macbeth-handgel (‘Who would have thought the old man to have had so much blood in him?’).

Versier de lockdown met dit mondkapje, vervaardigd van een theaterkostuum. Met certificaat met info over wie het kostuum droeg en in welke voorstelling.

Je wordt een ander mens in het theater

Als ik mijn kinderen hun complete arsenaal aan rollende ogen, ijselijke zuchten en gepijnigde gezichten wil laten tonen, dan herinner ik hen eraan, in gesprekken over de liefde, dat hun moeder en ik bij onze eerste date naar een toneelstuk gingen. Naar een Griekse tragedie nog wel, ‘Iphigenia op Tauris’, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, het meest statige theater van het land. Dat ze ergens toch blij zouden moeten zijn met het succes van die date, is voor hen geen reden om ons tragisch uncoole gedrag door de vingers te zien.

Voor een eerste date is theaterbezoek inderdaad misschien een risico, maar verder zie ik het als een onuitputtelijke bron van onvergetelijke ervaringen. Zelf raakte ik al vroeg (voordat het tot daten kwam) begeesterd door toneel, in eerste instantie omdat de voorstellingen zich buiten theatermuren afspeelden, ‘op locatie’: in een oude tramremise, in een geurende manege (‘Eindspel’ van Beckett) en in een voormalige drukkerij (‘Grieks’ van de nog jonge Johan Doesburg, die Ariane Schluter en Jack Wouterse liet neuken op de bank zonder dat ze hun blik van het tv-scherm afwendden).

Begin tegen mij niet over de magie van theater, die tot op de draad versleten marketingterm, maar een avontuur is zulk theater wel: acteurs op ongekende plekken, met indringende verhalen. Je wordt een ander mens. Zo voelt het na jaren theaterbezoek nog altijd.

Zulke ervaringen gun je iedereen. De meest handzame cadeauvorm om dat over te dragen, is de Podium Cadeaukaart. Maar, dat weet iedereen: zulke tegoedbonnen zijn ondingen, die vergeten worden en kwijtraken. Mijn advies: kies zelf een mooie voorstelling en koop die tickets. Zorg dat je altijd zelf kan, mocht de ontvanger verhinderd zijn.

Of maak iemand blij met de coole merchandise die ook in die uncoole theaterwereld steeds verder oprukt. Het Noord Nederlands Toneel had dit jaar een wekenlang programma aangekleed met cadeaus, waarvan ik in ieder geval onthouden heb dat hun NITE-bier uitstekend smaakt. Of geef een hippe vilten tas waar groot ‘Nederlands Dans Theater’ op staat. Vergeet Armani, fuck Hugo Boss: dat is een logo waar je mee gezien wil worden.

Ron Rijghard