Regering-Scholz wil Duitsland na Merkel moderniseren

Voor Duitsland is het een noviteit. Nooit eerder stapten drie partijen met zeer uiteenlopende opvattingen in één kabinet. Met kalm zelfvertrouwen en ogenschijnlijk vertrouwen in elkaar, presenteerden de leiders van SPD, Groenen en de liberale FDP hun regeringsprogramma. Snel én in stilte schreven ze een stuk dat ambitie en enthousiasme uitstraalt. „We hebben zin in iets nieuws”, stellen ze.

Covid-19 dreigt die stemming vrijwel onmiddellijk te dempen. De nieuwe coalitie begint met de inrichting van een pandemie-crisisstaf in de kanselarij van beoogd SPD-kanselier Olaf Scholz en trekt 1 miljard euro uit als bonus voor het zorgpersoneel. Scholz, nu minister van Financiën, lag de afgelopen weken onder vuur omdat hij in afzondering aan het regeerakkoord sleutelde terwijl de besmettingen omhoogschoten.

Elke partij krijgt portefeuilles die bij haar kernprogram passen. Sociaal beleid voor de SPD, Klimaatbeleid voor de Groenen, Financiën, Justitie en Verkeer voor de liberalen. Toch wil het akkoord meer zijn dan een minimalistische uitruil van particuliere politieke belangen. De drie zien een digitaler, duurzamer en socialer Duitsland voor zich en wekken vooralsnog de indruk daar samen aan te willen werken.

In een samenleving die nog hecht aan de fax en waar de ambtenarij leunt op papier zijn investeringen in breedband hoogst noodzakelijk. Ambitieuze groene plannen moeten Duitsland op de 1.5 graden-koers krijgen. Het aantal elektrische auto’s moet van 1 miljoen naar 15 miljoen, aan het verbranden van kolen moet eerder een einde komen dan gepland. Er komt een infrastructuur voor waterstof. Met verhoging van het minimumloon naar 12 euro, de bouw van 400.000 woningen en een nieuw systeem voor kindertoeslagen wil de nieuwe ploeg zijn sociale kant laten zien.

Nederlanders zullen met afgunst kijken naar het tempo waarmee Duitsland een nieuwe regering krijgt, maar het is belangrijker te kijken naar de Europese plannen van die nieuwe ploeg. Verschuivingen in Duitsland hebben immers grote invloed op Nederlandse bewegingsruimte in Brussel.

De voornemens op het gebied van klimaat, digitale infrastructuur en de nadruk die in het akkoord ligt op de Europese rechtsstaat zullen in Den Haag op brede instemming kunnen rekenen.

Als het gaat om fiscaal beleid geeft de nieuwe coalitie gemengde signalen. Financiën komt in handen van de liberaal Christian Lindner en het akkoord is behoedzaam over de regels voor het Europees begrotingsbeleid en Europese leningen. Lindner zei op tv echter dat hij weliswaar goed blijft letten op schulden en inflatie, maar dat Duitsland zich niet kan opstellen als een klein Noord-Europees land, omdat het een verantwoordelijkheid heeft voor de hele eurozone.

De nieuwe regering, met vermoedelijk Annalena Baerbock van de Groenen op Buitenlandse Zaken, is uitgesproken pro-Europees. Men streeft een federale Europese staat na en meer bevoegdheden voor het Europees parlement. Frankrijk wordt zelden genoemd, maar je struikelt over het begrip strategische soevereiniteit, een Frans stokpaardje. Ook Duitsland ziet het belang in van een economisch en technologisch slagvaardig Europa in de geopolitieke machtsstrijd. Waar Merkel in de omgang met China vaak de economie liet prevaleren, schuwt de nieuwe ploeg niet de Chinese schending van mensenrechten aan de kaak te stellen.

Regeerakkoorden staan altijd bol van beloften en hebben het vaak moeilijk in de realiteit. Maar mochten de drie erin slagen dit program op hoofdlijnen uit te voeren, dan is Duitsland over vier jaar een ander land.