Popmuziek cadeau doen: van de Indiestadpas tot de nieuwe Adele

Adele Zes jaar was het stil en nu domineert de Britse zangeres Adele opnieuw de muzieklijsten. Op haar nieuwe, intussen met lovende recensies overladen, persoonlijke album 30 maakt ze de luisteraar voyeur in haar volwassen relatiedrama.

Beatles-cd-box Een halve eeuw geleden kwamen The Beatles met hun laatste elpee, Let It Be. Een zeer uitgebreide 5-cd-box (met ook veel jams) en een boek (105 pagina’s) werpen nieuw licht op het moeizame ontstaan van het album. Een luxe jubileumuitgave.

Jan Rot Zanger, muzikant en liedjesschrijver Jan Rot houdt uitverkoop in zijn souterrain. Zijn Rotshop moet leeg. Neem bijvoorbeeld Beste liedjes ooit, boek II – met daarin per pagina het verhaal van een toplied, de hoesjes en Jans vertaling, € 24,95. Of vinyl van de Jan Rotband, Magistraal, € 15,00.

Beatles-boek Paul Onkenhout en John Schoorl maakten 64 portretten van mannen en vrouwen die, allen op hun eigen bijzondere wijze, verbonden zijn met The Beatles.

Excelsior Van succesvolle Nederlandse indiepopbands als Daryll-Ann, Johan en Caesar tot Meindert Talma, The Kik, Spinvis en Tim Knol: platenlabel Excelsior bestaat 25 jaar. Genoeg reden om een T-shirt aan te schaffen.

Abba De terugkeer van ABBA is niemand in de wereld ontgaan. Agnetha, Anni-Frid, Björn en Benny zijn terug met het gloednieuwe album Voyage. Muziekblad Soundz stelde een lezenswaardige comebackspecial van honderd pagina’s samen.

Pinkpop Pinkpop ging in 2020 en 2021 niet door vanwege de pandemie. Hopelijk kunnen we in 2022 weer onbekommerd gaan. Met Metallica, Pearl Jam en Imagine Dragons staat een nieuwe editie van het popfestival in Landgraaf in elk geval weer op de agenda. 17, 18, en 19 juni 2022.

De Wandelclub Zanger Tim Knol ging wandelen in coronatijd. De Wandelclub, in samenwerking met platenmaatschappij Excelsior, neemt wandelaars mee naar de mooiste plekken van het land en verrast met muziek in de openlucht. Er zijn tochten uitgezet door het hele land, meestal met Tim voorop – bevriende muzikanten en kunstenaars wandelen mee.

Anouk Anouk gaat weer optreden na 2,5 jaar (corona)stilte. De veelzijdige popzangeres – van robuuste rock tot soulvolle blues, het hart altijd wijd open – staat 11 juni 2022 op het Malieveld in haar geboortestad Den Haag.