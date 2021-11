Ook kleine uitzenders steunen akkoord over extra rechten uitzendkrachten

Het ziet ernaar uit dat alle uitzendkrachten vanaf volgend jaar kunnen rekenen op gunstigere arbeidsvoorwaarden.

Uitzendkoepel NBBU heeft een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao, waarin uitzendkrachten meer rechten krijgen. Bij de NBBU zijn meer dan 1.300 vooral kleinere uitzendbureaus aangesloten.

Precies dezelfde afspraken hadden de vakbonden vorige week al gemaakt met de grote uitzendkoepel ABU, waar bekende uitzendconcerns als Randstad en Adecco bij aangesloten zijn. Toen was nog hoogst onzeker of ook de kleine uitzendbureaus zich hierbij wilden aansluiten.

Sneller vast contract

Onder de nieuwe cao krijgen uitzendkrachten na vier jaar een vast contract bij hun uitzendbedrijf. Dat is anderhalf jaar eerder dan nu. Vanaf januari krijgen zij ook een ruimere pensioenregeling en moeten zij onder meer dezelfde toeslagen en eindejaarsuitkering gaan krijgen als hun collega’s die in dienst zijn van het bedrijf waar zij werken.

Verder zijn afspraken gemaakt over arbeidsmigranten. Zij moeten in de eerste twee maanden na aankomst in Nederland op zijn minst het minimum maandloon krijgen, ook als zij in die periode maar weinig werken.

Uitzendkoepel NBBU legt het onderhandelingsresultaat nu ter instemming voor aan zijn leden, evenals de vakbonden.

Belangrijke test

Overeenstemming over een nieuwe uitzend-cao werd gezien als een belangrijke test voor het sociaal akkoord. Daarin spraken vakbonden en werkgevers in juni af om flexwerkers meer rechten te geven. In deze cao voor uitzendkrachten konden die afspraken voor het eerst concreet worden.

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en uitzendwerkgevers verliepen moeizaam en hebben meer dan een jaar geduurd. Afgelopen zomer verlieten de vakbonden FNV, CNV en De Unie boos de onderhandelingstafel. Zij wilden de afspraken uit het sociaal akkoord sneller doorvoeren dan werkgevers in de uitzendbranche.

Karin Heynsdijk, onderhandelaar van vakbond FNV, zegt blij te zijn dat er nu een cao-akkoord is dat op „breed draagvlak” kan rekenen. „Dat zorgt voor duidelijkheid voor alle uitzendkrachten.”