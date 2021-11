Onderzoek naar rol jeugdbescherming bij uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van jeugdbescherming bij uithuisplaatsingen van kinderen van gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire. Dat schrijft demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaan het onderzoek, waar ook het parlement om had gevraagd, leiden.

Het onderzoek richt zich op de vraag of gedupeerde ouders en gezinnen „relatief vaker dan andere, niet gedupeerde ouders en gezinnen te maken hebben gekregen met jeugdbescherming”. Er worden naar aanleiding van het onderzoek geen nieuwe besluiten genomen over individuele gevallen. Minister Dekker noemt het „ongelooflijk tragisch als de problemen met de kinderopvangtoeslag op welke manier dan ook een rol gespeeld hebben bij een uithuisplaatsing”.

Vorige maand besloten familie- en jeugdrechters al om zelf onderzoek te doen naar hoe zij hebben gehandeld bij uithuisplaatsingen van onder meer kinderen van slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Verder oordeelden bestuursrechters dat hun beroepsgroep te weinig bescherming heeft geboden aan gedupeerde ouders. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eind oktober nog dat als gevolg van de affaire 1.115 kinderen uit huis zijn geplaatst.