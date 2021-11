Nijmegen verbiedt protestactie uit angst voor rellen met voetbalhooligans

De gemeente Nijmegen heeft de demonstratie van actiegroep Nederland in Verzet verboden. Burgemeester Hubert Bruls heeft dat vrijdag besloten na overleg met de politie, justitie en de GGD. Bruls vreest voor een „ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid”. Ook denkt hij dat de politie de coronamaatregelen niet zou kunnen handhaven bij de protestactie.

Aanvankelijk wilden volgens de gemeente zo’n drieduizend betogers een protestmars houden door winkel- en horecastraten om vervolgens te verzamelen op de Grote Markt in Nijmegen. Naast Nederland in Verzet zouden ook andere groeperingen zich willen aansluiten, zoals voetbalhooligans. Die zouden „niet uit zijn op vreedzaam demonstreren”, maar op „een confrontatie met andere groepen of de politie”, aldus de gemeente. Bruls zegt de betoging „met pijn in het democratisch hart” te moeten verbieden.

Het Nijmeegse gemeentebestuur stelt dat de bescherming van inwoners, bezoekers, ondernemers en hun eigendommen onder druk is komen te staan vanwege de vrees voor rellen. De hele gemeente is aangewezen als veiligheidsrisicogebied: groepen en personen kunnen daar worden gefouilleerd, geweigerd en aanghouden. Ook kan de politie tassen en voertuigen doorzoeken.

Rellen

Vorige maand liep het uit de hand in Nijmegen toen voetbalclub NEC de Gelderse derby met 0-1 verloor van Vitesse. Na de wedstrijd braken er rellen uit bij het stadion: tientallen relschoppers gingen de politie te lijf met stenen en stokken. Ook sloopten ze een politieauto en raakten meerdere politiepaarden gewond. Naar aanleiding van de onlusten zijn vijftig stadionverboden uitgedeeld. Op de wedstrijddag zelf had de politie al 22 relschoppers aangehouden.

Niet alleen in Nijmegen leeft de vrees voor rellen. Ook in de drie Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek is sinds vrijdagmiddag een noodverordening van kracht. Die maatregel is genomen vanwege dreigende berichten over geweld en vernielingen op sociale media. Volgens de noodverordening geldt op de genoemde plekken een samenscholingsverbod. Ook mogen mensen hun gezicht niet bedekken en kan de politie overgaan tot preventief fouilleren.