Moet een postzegel altijd rechtsboven?

Twee brieven werden op donderdag in Amsterdam in een brievenbus gegooid. Eén met de postzegel keurig rechtsboven en één met de postzegel scheef en net links van het midden van de envelop. Vol verwachting klopte ons hart toen de postbode de volgende dag het tuinpad in Hilversum op liep. Moet de postzegel altijd rechtsboven, of komt een envelop ook aan als de zegel er willekeurig opgeplakt zit?

„Het liefst hebben wij dat de postzegel rechtsboven op de envelop zit. Dat kunnen onze machines het beste herkennen”, zegt Jack Lambregts. Hij is bij PostNL verantwoordelijk voor de software die de aansturing van onder meer de sorteermachines regelt.

Nog voor er gesorteerd wordt op bestemming, wordt gekeken of de frankering in orde is. Voor de meeste post gebeurt dat door de Sosma, de Schift Opzet Stempel Machine. De Sosma trekt de berg enveloppen eerst uit elkaar. Ze gaan één voor één door het proces, waar de postzegel een belangrijk onderdeel in is. „In een postzegel zit een heel klein beetje fosfor. Als je er met een uv-lamp op schijnt, geeft hij eventjes licht terug. De machine herkent waar de postzegel zit, doorgaans rechtsboven. De Sosma kantelt de enveloppen met de postzegel naar beneden zodat ze allemaal op ongeveer dezelfde hoogte zitten. Zo gaan ze netjes langs de stempelkop.”

Hulp bij het kantelen

‘Port betaald’, zwarte ‘streepjescodes’ en postzegelcodes (de 9 karakters in een vierkantje waarmee je als particulier tegenwoordig ook een brief kunt frankeren) ziet de machine ook. Om antwoordnummers te herkennen, waar geen postzegel op hoeft, en als hulp bij het kantelen, kijkt hij ook naar het adresblok. „Maar als er een postzegel is, is die leidend. Als je hem aan de achterkant plakt, wordt die kant naar voren gezet”, zegt Lambregts.

Toch is een verkeerd geplakte postzegel niet meteen gedoemd. „De machine scant een zone van de envelop, een beetje scheef gaat dus vaak gewoon goed in het proces.” Als hij echt geen postzegel ziet, denkt hij dat de envelop ongefrankeerd is en dan gaat hij naar het handstempelproces. „Dat proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Het is extra werk, en dus een stuk duurder in de verwerking”, zegt Lambregts.

Het systeem wordt constant gevoed

„Het automatisch herkennen van adressen en frankering wordt elke paar maanden verbeterd”, vertelt Johan Kapteyn, projectmanager bij PostNL. „We voeden het systeem bijvoorbeeld met meer handschriften, zo leert hij bij. Dat er steeds meer van die postzegelcodes verkocht worden helpt enorm in het beter herkennen ervan.”

Post gaat in principe nooit verloren. „Het is eigendom van iemand. Als we er helemaal niks mee kunnen, dan bewaren we het. Post aan Sinterklaas wordt naar een Pietenhuis in Nuenen gestuurd. Post aan god naar de EO in Utrecht”, zegt Kapteyn.

Op mijn verzoek voert Lambregts mijn postcode en huisnummer in zijn systeem in. Vrijwel meteen komen er twee foto’s naar boven, van de twee enveloppen. „We hebben wel gezien dat er een postzegel op zat, maar hij zat bij deze envelop niet op de plek waar de machine hem verwachtte.” Toch is ook die envelop door het automatische proces gegaan, rechtsboven zit een strakke stempel. De envelop met de goede postzegel is gek genoeg in de handmatige controle terechtgekomen en heeft een slordiger stempel. Als de postbode vrijdagmiddag beide brieven op de mat heeft laten ploffen blijkt waarom: de (lege) envelop met de goede postzegel is dubbelgevouwen geweest.