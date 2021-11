Met Frontex aan de buitengrenzen begint Europa op een staat te lijken

Wie wil weten hoe Europa zich ontwikkelt, moet eens naar het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex kijken. Frontex, dat dinsdag door Frankrijk en België is ingeschakeld voor de surveillance van migrantenbootjes op het Kanaal, wordt voor de veiligheid van Europa en de controle van migratiestromen steeds meer wat de Europese Centrale Bank tien jaar geleden werd voor de eurozone: een pantser om een kwetsbaar, gemeenschappelijk project te verstevigen en te beschermen.

Zoals de ECB tijdens de eurocrisis mocht doen „whatever it takes” om de muntunie te beschermen tegen investeerders die eurolanden uit elkaar probeerden te spelen, zo zijn veel Schengenlanden nu bereid om Europese grens- of kustwachten op hun grondgebied te laten opereren. Bij de oprichting van de euro voegden landen hun monetaire beleid samen zonder gezamenlijke back-up: er was geen noodfonds, de ECB mocht alleen de inflatie stabiel houden, elk land moest zijn „eigen broek ophouden”. Pas toen de eurozone onder vuur kwam te liggen, waren ze bereid om die back-up te organiseren – na eindeloos drama richtten ze een noodfonds en een (halve) bankenunie op, en de ECB mocht staatsobligaties opkopen.

Iets dergelijks gebeurt nu met Frontex en de Schengenzone. Schengen draait, net als de euro, om het weggummen van interne barrières tussen landen. Als gevolg daarvan krijgen Schengenlanden gezamenlijke buitengrenzen die ze samen moeten managen en bewaken. Daarom vroegen landen met buitengrenzen (Italië, Spanje enzovoort) meteen om Europese grensbewaking – anders moesten zij het alleen doen. Maar Nederland, Duitsland en anderen zagen weinig heil in, zoals een minister destijds zei, „wéér een Europees agentschap dat geld vreet en steeds meer macht wil”. Als altijd vonden ze een typisch Europees compromis: Frontex kwam er, in 2004, maar werd met anderhalve man en een paardenkop weggestopt in een kantoor in Warschau. Het mocht alleen Schengenlanden in als die er formeel om vroegen.

Toen liepen er, in 2015, ineens anderhalf miljoen mensen Europa in. En iedereen riep: waar is Frontex, waarom doet Frontex niets? Landen als Oostenrijk, die het agentschap in 2004 zo machteloos mogelijk hadden gemaakt, riepen dat ook. Maar Frontex mocht Griekenland de eerste maanden van de vluchtelingencrisis niet eens in, omdat de Griekse regering te trots was om hen erbij te halen – zoals Polen nu Frontex weghoudt van de grens met Wit-Rusland.

De eurocrisis maakte grote angsten bij Europeanen los. Die angst creëerde politiek momentum: Europese leiders keken in een diepe afgrond en zetten daarna de politieke stappen die ze altijd voor zich uit hadden geschoven. Iets dergelijks gebeurde na de vluchtelingencrisis. Europa stond sinds de val van de Muur voor ‘openheid’. Maar dat was na 2015 niet meer vol te houden. Mensen wilden bescherming, een nest. Dus gaven regeringen Frontex meer geld, macht en middelen. Wat in 2005 begon met 45 man en een jaarbudget van 5,5 miljoen euro, is nu een enorme operatie met 1.400 man en 550 miljoen euro. In Griekenland, Litouwen, Gibraltar, Italië en nu ook op het Kanaal is het agentschap actief. Het issue is niet langer of Frontex een rol speelt, maar hoe: de soms brute manier waarop Frontex-agenten de nationale grens- en kustwacht ‘helpen’ migranten en vluchtelingen terug te duwen, een illegale praktijk, roept de vraag op hoeveel waarde Europa nog hecht aan zijn eigen principes. Frontex lijkt bijna meer op een Europese gendarmerie dan, zoals het idee was, op grenspolitie. En met een buitengrens die steeds meer gemilitariseerd wordt, gaat Europa meer op een staat lijken.

Frontex lijkt bijna meer op een Europese gendarmerie dan, zoals het idee was, op grenspolitie

Maar burgers willen veiligheid en grensmanagement. En bij gebrek aan een functionerend Europees asiel- en migratiebeleid is grensbewaking ongeveer het enige wat we hebben. Dus draait Frontex, op verzoek van de lidstaten, voorlopig overuren. Bij de ECB en de bankenunie wisten ze het al: zo werkt europeanisering.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Nieuwsbrief NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven