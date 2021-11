Snotneuzen, dreigende quarantaine en het lerarentekort maken het lastige tijden voor ouders die beiden niet thuis kunnen werken (chirurg en docent). De oudste kinderen vangen een discussie op, nu het jongste kind ziek is en dus een van ons thuis zal moeten blijven.

„Maar papa, dat lijkt me duidelijk: jij opereert maar drie mensen en mama geeft les aan heel veel leerlingen.”

