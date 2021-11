Koning blijft Kroondomein Het Loo sluiten, maar nu zonder subsidie

Verboden toegang van 15 september tot 25 december staat op het groene bordje aan de rand van het Uddelsche Buurtveld. En boven ‘verboden toegang’: Kroondomein.

Al jaren is er kritiek op die sluiting. Want waarom moeten ándere landgoederen jaarrond open zijn voor bezoekers als zij subsidie voor natuurbeheer krijgen, en mag de koning het zijne drie maanden lang sluiten? De Tweede Kamer eiste gelijke behandeling, de minister van Landbouw vond ook dat dat moest – en koning Willem-Alexander zei deze zomer: „Gelijke monniken, gelijke kappen.”

Maar hij zei ook een nieuwe subsidieaanvraag te zullen doen. Die leverde zijn rentmeester vrijdag in bij het ministerie van Landbouw. En daaruit blijkt dat de 3.400 hectare van het Kroondomein die drie maanden per jaar dicht ging, drie maanden per jaar dicht blijft. De koning vraagt voor die hectaren alleen geen subsidie meer aan. Daardoor kan hij zélf bepalen wanneer het gebied sluit.

Lees ook: Koning krijgt alleen subsidie als Kroondomein hele jaar open is

In een theehuis in Uddel, met herten aan de muur en kroonluchters gemaakt van geweien, legt de rentmeester van het Kroondomein, Arno Willems, uit waarom. Hij zegt: „Ons uitgangspunt is dat de natuur hier voorop staat. Alle andere activiteiten moeten zich daarnaar voegen.” Oftewel: de mens mag die natuur niet komen verstoren.

Geen recreatiegebied

De koning had daar zelf eerder deze maand al op gehint. Hij zei tijdens een persgesprek: „Het is een rustgebied en een natuurgebied, en geen recreatiegebied. Dat is de opdracht die ik vanuit de familie heb meegekregen, om het zo te beheren, en die zal ik uitvoeren.”

Natuur- en faunabeschermers zeggen dat de koning die drie maanden gebruikt om ongestoord te kunnen jagen. In de subsidieaanvragen voor eerdere jaren werd als reden voor de sluiting „bescherming van de persoonlijke levenssfeer” gegeven. En in stukken die vorig jaar werden vrijgegeven stond dat er „afwijkende regelgeving” was „vanwege de Koninklijke jacht”.

Er wordt inderdaad gejaagd, zegt Willems, die als rentmeester en lid van de Hofhouding al bijna negen jaar verantwoordelijk is voor het beheer van het Kroondomein. Al heeft hij het liever over „populatiebeheer”. „Op de hele Veluwe zijn er afspraken over het beperken van de populaties. Dat is om te zorgen dat er geen ongebreidelde groei is.”

Herten, zwijnen en ander groot wild gaat anders elders voedsel zoeken, en dat leidt tot beschadigde akkers. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld 1.250 zwijnen geteld, waarvan er 500 zullen worden afgeschoten.

En ja, koning Willem-Alexander jaagt ook, zegt Willems. „Een dagdeel per jaar.” De woorden „plezierjacht of hofjacht” passen niet bij wat er gebeurt, zegt hij. „Meestal gaan er vijf of zes gasten mee met professionele faunabeheerders. Zij zijn dan een ochtend of middag mee op het terrein. En ja, zij schieten dan dieren.”

RL

De koning vraagt wél subsidie aan voor de overige 2.900 hectare van het Kroondomein, waarvan 1.300 hectare het hele jaar bezocht kan worden en 1.600 hectare bestaat uit kwetsbare natuurgebieden en altijd dicht is. De aangevraagde subsidie bedraagt zo’n 700.000 euro per jaar, wat neerkomt op 4,2 miljoen voor zes jaar. Of de aanvraag wordt goedgekeurd door de minister van Landbouw, moet volgend jaar blijken.

Over Het Loo Het Kroondomein Het Loo is in 1959 door koningin Wilhelmina aan de staat geschonken. De ‘kroondrager’, nu koning Willem-Alexander, behield het vruchtgebruik. Het beheer wordt in zijn naam gedaan door een rentmeester, die ook het Staatsdomein – een gebied rond Hoog Soeren – en het Paleispark bij Paleis ’t Loo beheert.

Maatschappelijk sentiment

Het betreft een ton minder subsidie per jaar dan het Kroondomein nu krijgt, voor een véél kleiner gebied. Dat de subsidie niet lager uitvalt komt volgens Willems doordat het Rijk de afgelopen vijf jaar 75 procent van de natuurbeheerskosten subsidieerde, en nu „voor iedereen” 84 procent. Bovendien beslaat het gebied dat drie maanden gesloten blijft grotendeels bos „en daar krijg je niet zoveel subsidie voor, voor grasland of heide krijg je veel meer”.

De afweging om het grootste deel van het Kroondomein toch drie maanden te sluiten, is „bewust” genomen, zegt Willems. Over het „maatschappelijke sentiment” is nagedacht. Maar zegt hij: „Voor de natuur is dit de goede manier.”

Volgens de koning is het Kroondomein „een uniek gebied in Nederland, en dat wil ik graag zo houden.” Aan de rand van het Uddelsche Buurtveld legt Willems uit waarom dat zo is. „Het landgoed is een aaneengesloten Natura 2000-gebied”, zegt hij. „Er zijn hier wolven, ze hebben al drie keer jongen gekregen.” Hij heeft het over bosparelmoervlinders en dassenburchten, vliegende herten.

Die bijzondere populaties zijn volgens hem te danken aan „consistent beheer”, dat met name onder toenmalig koningin Beatrix is ingezet. En met een lach: „Ook dankzij de rust die er is in de herfst.”