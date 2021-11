Klassieke muziek cadeau doen: van een walnoothouten metronoom tot een Sweelinckwandeling

The Magic of Polyphony is een box met drie cd’s die de schoonheid vieren van vocale meerstemmigheid uit de Renaissance. Dirigent/kenner Paul Van Nevel en zijn Huelgas Ensemble brengen werken van Lassus, Gombert, De Rore en anderen.

Muziek geven is een stukje ziel uitwisselen

Zangers, pianisten, violisten: niet zelden noemen ze hun talent een ‘cadeau’. En met reden, want een theater betoveren met je (onversterkte) stem of een verhaal zo vertellen met je tien vingers op de pianotoetsen dat een helverlichte zaal met tweeduizend luisteraars opeens aanvoelt als een schemerige, intieme salon: wie had dat cadeau niet naast zijn wiegje willen vinden?

Nu bedeelde het genenpakket mij helaas met een rokerige alt én dodelijke plankenkoorts, dus helaas: vooralsnog geen Schubertiades in deze huissalon. Maar de gedachte dat het maken en beleven van muziek het mooiste cadeau kan zijn? Oh ja. Na een werkdag nog een kind met cello- of zanghuiswerk begeleiden? De eerste minuut mag een straf zijn („au, niet met je strijkstok in mijn zij prikken!”), daarna klaart de lucht op. Dankzij de muziek, dankzij het samen opgaan in de flow van je ergens echt geconcentreerd in verliezen. Vraag me naar wat persoonlijke hoogtepunten in dit wezenloze coronajaar en ik kom eveneens uit bij de van tijd en ruimte losgezongen euforie van die ene grandioze Wagner-middag eerder deze maand, of bij het thuis dapper instuderen van Mendelssohns Eerste Pianotrio. Ging het? Welnee, het klinkend resultaat was lachwekkend ver verwijderd van het inwendige klankideaal. Nóg wel. Maar de poging was goud.

Muziek cadeau doen of krijgen is extra leuk, omdat er onder die lullige cadeaupapiertjes met kerstboompjes of schoentjes eigenlijk stukjes ziel worden uitgewisseld. Die met kwetsbare blik overhandigde cd van je ex-geliefde, ben je daar niet stiekem extra zuinig op (vreselijk bandje, overigens)? De viool die je van je moeder kreeg toen ze na de scheiding weer ging werken? Oké, het is geen Stradivarius, maar inruilen voor een mooier instrument? Nooit. Want in deze, die we samen uitzochten bij (de toenmalige) vioolbouwer Max Möller in Amsterdam en die dáár op de verkooptafel met groen vilt even een echte toverviool leek, zit ook het cadeau verstopt dat mijn moeder me werkelijk wilde geven: in goede en slechte tijden kunnen terugvallen op een taal die geen woorden nodig heeft, en waarmee je contact maakt op een dieper niveau.