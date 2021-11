Kinderkunst cadeau doen: van drijvende krijtjes tot een minidraaiorgel

Dit is wel een heel bijzondere schildersezel: van glas en met zestien kleuren verlichting. Gebruik plakkaatverf, vingerverf of gewoon een viltstift voor je meesterwerk.

365 dagen een tekening maken. Een strandstoel of een kasteel tekenen, dat doe je in dit boek: Een tekening per dag

Leer kinderen tekenen en schilderen in de stijl van de grote kunstenaars. In honderd lessen maken ze iets dat lijkt op een Picasso of een Van Gogh. Bekijk Kinderen ontdekken de grote kunstenaars van MaryAnn F. Kohl en Kim Solga.

Dans op de laatste beats en leer alle danspasjes met Just Dance 2022. Wel nodig: een PlayStation 4/5, een Nintendo Switch of de Xbox One of Xbox Series X.

Voor wie de kinderen liever niet in het luchtledige laat knutselen, geef ze een doos waar álles in zit (instructies, kwast, lijm, et cetera) om bijvoorbeeld een sterrenstelsel, een sterrenfles met sterrenstof én een alien te maken.

Gebruik een Apple Pencil op een iPad om handgeschreven aantekeningen mee te maken. Of schilder, schets, of maak een aquarel. Iedereen zijn eigen Hockney!

Gedichten waar je wat aan hebt. Weet je niet wat je zou moeten tekenen of wat je moet doen als je verliefd bent? Je leest het in Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, van Edward van de Vendel.

Tot je ellebogen in de inkt en linosnedes maken met scherpe mesjes: Drukklup Junior in de Grafische Werkplaats Amsterdam is voor kinderen van 8 tot 14 jaar.

Op zijn tweede kreeg hij een schroefboormachine

Als je kinderen krijgt dan denk je, althans dat dacht ik, dat ze leuk vinden wat jij vroeger leuk vond. Dus toen ik een dochter kreeg, trok ik gretig het poppenhuis van de buren tussen het grofvuil vandaan. Mijn toenmalige gastouder zag vervolgens haar kans schoon om haar enorme verzameling miniatuurspulletjes uit China van de hand te doen. En zo werd het poppenhuis met het roze dak gevuld met kleine porseleinen schaaltjes met gefrituurde garnalen in knoflooksaus, sushi maki en sashimi. In de kastjes stonden doosjes met koekjes van Hello Kitty. De bewoners van het huis waren schattige hondjes, ook uit China, in zachte pastelkleuren met grote hoofden en grote ogen met lange wimpers.

Mijn dochter heeft er welteverstaan één keer naar gekeken. Ik schat een kwartier. Mijn eigen oude My Little Pony’s met vleugels liet ze ook onaangeroerd achter in hun kasteel liggen. En de poppen met zelfgebreide kleertjes van overgrootoma liggen tot op de dag van vandaag (mijn dochter is inmiddels 10) in de Ikea-opbergbakken op zolder.

Dat was dus geen succes.

Toen kwam er een zoon in ons gezin. Ons huis vulde zich met rolbevestigende plastic auto’s met sirenes inclusief plastic wegen die je aan elkaar kon klikken (voor de kenners: Toet Toet met uitbreidingssets). Er kwamen Playmobilpoppetjes in politie-uniform en boeven met baarden. Bestuurbare auto’s, met draad, zonder draad, die zelfs een salto in de lucht konden maken.

Alles is inmiddels weggegeven of verkocht via Marktplaats.

Welk speelgoed wel een hit werd? Mijn dochter bleek graag te tekenen. Je doet haar een plezier met een schetsboek. Zij noemt het een ‘dummy’, er liggen er zeventien op haar kamer. Zodat je, in haar woorden, „kan tekenen wat je wilt”.

Dan de zoon. Die kreeg voor zijn tweede verjaardag van zijn oom een echte schroefboormachine. Een ronduit opvallend cadeau. Maar goed, hij schroefde vervolgens alles uit elkaar en niet altijd weer in elkaar. De jaren daarna volgden spijkers, houten planken, een zaag, dat soort zaken. En onlangs (hij is nu 8) kreeg hij van een vriendje een doos met houten lollystokjes en halve wasknijpers, een lijmpistool en lijmsticks. Nu zit hij elke dag, al weken, latjes aan elkaar te plakken. Er vormt zich een steeds hoger wordend scheef gebouw, met overal witte dotten harde lijm die de verdiepingen, balkons en scherpe uitsteeksels tegen duiven (tandenstokers), aan elkaar houden. Post-its dienen als behang.

Terwijl ik dit stukje tik, vraag ik hem of de pastelkleurige hondjes uit China geen onderdak kunnen vinden in zijn gebouw. „Nee mam, dit is een kunstwerk.”

Juliette Vasterman