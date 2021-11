Johnson vraagt Macron om in VK gearriveerde migranten terug te nemen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Franse president Emmanuel Macron per brief verzocht om migranten terug te nemen die in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen per boot. Franse terughaalacties zullen migranten in de toekomst ontmoedigen de gevaarlijke oversteek over het Kanaal te maken, redeneert Johnson. Hij verwacht dat het aantal overvarende migranten daardoor „significant” zal dalen.

Lees ook deze reportage: ‘Als hier iemand verdwijnt dan weet je: die is in het VK of dood’

De Britse premier reageert in de donderdagavond gepubliceerde brief op het schipbreukdrama van woensdag, waarbij zeker 27 opvarenden omkwamen. Johnson doet aan Macron enkele voorstellen om een herhaling van het incident te voorkomen. Zo wil hij dat de Britse grenspatrouilles „gezamenlijk of wederzijds” met de Franse collega’s elkaars territoriale wateren in het Kanaal controleren.

Ook pleit Johnson voor investeringen in radartechnieken en grondsensoren. De belangrijkste maatregel om de zeeroute te blokkeren is volgens Johnson dat Frankrijk in het VK gearriveerde migranten terug moet nemen. De Fransen zullen daarmee de wind uit de zeilen nemen van het verdienmodel van mensensmokkelaars, aldus de Britse premier.

Doorvoerland

De Fransen hebben nog niet gereageerd op de voorstellen. Wel liet Macron eerder weten heil te zien in meer samenwerking tussen omliggende Europese landen om illegale migratie te stelpen. Ook zei hij de controle rond de kustlijnen te willen intensiveren, onder meer met drones. De Franse president noemde Frankrijk een „doorvoerland” voor migranten die naar Brits grondgebied willen. Zondag komen afgevaardigden van Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en de Britten bijeen om te praten over de migratieproblematiek.

Woensdag probeerden 34 migranten vanuit Noord-Frankrijk het Britse grondgebied te bereiken. De rubberboot waarin ze zaten, werd onderweg vermoedelijk aangevaren door een vrachtschip. De boot met de migranten kapseisde en zeker 27 van hen kwamen om het leven.

Het aantal opvarenden dat de oversteek via het Kanaal waagt, neemt de afgelopen maanden toe. Volgens Britse autoriteiten zijn dit jaar ruim 25.000 migranten aangekomen op het eiland, terwijl dat er vorig jaar nog 8.400 waren. Voor het incident van woensdag stond het dodental op drie; vorig jaar kwamen zes migranten om het leven.