Japanse scheurbuik komt uit Nederland – net als de woorden bier, gas en lens

Een illustratie in een Japans boek uit 1787. We zien een luchtballon waar een bootje aan hangt. Er staat een Japans woord bij. Ryukutosuropu. Je moet even heel goed kijken om daar het Nederlandse woord luchtsloep in te herkennen.

Nederland was van 1640 tot 1860, dus al met al meer dan twee eeuwen lang, de enige Europese handelspartner van Japan. Het Nederlands was de taal waarin de handel plaatsvond, en ook, gaandeweg, steeds vaker de taal waarin westerse wetenschappelijke kennis Japan in kwam. Dat is nog altijd terug te zien in het hedendaagse Japans. Zo’n vierhonderd Japanse woorden hebben een Nederlandse herkomst. Bijvoorbeeld: biru, renzu, garasu, gasu en ekisu. Achtereenvolgens betekent dat: bier, lens, glas, gas en extract.

De Britse neerlandicus Christopher Joby heeft nu een dik boek geschreven over die tamelijk onbekende geschiedenis van het Nederlands in Japan. Hij noemt het een blinde vlek. „Neerlandici kijken doorgaans niet verder dan de Lage Landen. Ze beseffen niet dat er perioden zijn geweest waarin het Nederlands ook internationaal een rol speelde. Zoals in Japan.”

Rondrijdende Hollander van Utagawa Yoshifuji. Foto Rijksmuseum Amsterdam

Er zijn bijvoorbeeld in die twee eeuwen meer dan duizend Nederlandse boeken in het Japans vertaald. De meeste daarvan gingen over geneeskunde, en dan vooral over wat je tegenkwam als je het lichaam opende – anatomie. Maar de Japanners waren ook geïnteresseerd in boeken over astronomie, scheikunde, natuurkunde, plantkunde.

Die Nederlandse boeken waren vaak vertalingen van Franse boeken of boeken die in het Latijn waren geschreven. Ze werden op hun beurt weer in het Japans vertaald, door Japanners die zich het Nederlands, zo goed en zo kwaad als dat ging, hadden eigengemaakt en daarmee in staat werden geacht de zogeheten ‘rangaku’ te beoefenen: de ‘Hollandse studies’. ‘Ran’ betekent ‘Hollands’ en komt van het Portugese ‘Holanda’. In de monden van de Japanners veranderde dat in ‘oranda’, ‘oran’, ‘ran’.

Een soort militairen

Joby heeft berekend dat er in twee eeuwen tijd duizenden Japanse tolken zijn geweest en dat er ook duizenden Japanners waren die de ‘Hollandse studies’ beoefenden. Op het hoogtepunt van die beweging, rond 1825, was er zelfs een medische school, waar les werd gegeven in het Nederlands, door de Duitse arts Philipp Franz von Siebold.

De beoefenaars van de Hollandse studies waren meestal samoerai: Japanse overheidsdienaren die gekleed waren in een ceremoniële uitdossing die nog deed denken aan de tijd dat samoerai een soort militairen waren.

De Hollandse studies hebben in het Japans ook veel tijdelijke leenwoorden opgeleverd, woorden die een tijdje in zwang waren onder de beoefenaars van de rangaku en daarna weer verdwenen. Zoals: adamusuapperu (adamsappel), amubaien (aambeien) en erekiterumetoru (elektrometer) en seimi (chemie).

Als een Nederlands woord een Japans woord wordt, verandert er nogal wat. De l wordt een r. Een Japans woord eindigt bij voorkeur op een klinker. En als het Nederlandse woord twee medeklinkers bij elkaar heeft staan maakt het Japans daar twee lettergrepen van. Zo werd gips gipisu en elastiek erasuchikku. Lymfe werd rinpa. Millimeter werd mirurimeteru en de wiskundige term aftrekkingsteken werd ahuterekkingusu-teken. Dat laatste woord heeft overigens maar heel kort bestaan.

Ook kent het Japans nog altijd veel ‘leenvertalingen’ uit het Nederlands. Een voorbeeld: het Japanse woord voor koolzuur is samengesteld uit de Japanse woorden voor ‘kool’ en ‘zuur’. Tan (kool) plus san (zuur) maakt: tan-san (kool-zuur). Zo zijn er in het Japans een heleboel technische termen, die nog altijd gebruikt worden en geïnspireerd zijn op Nederlandse woorden als stikstof, waterstof, werkwoord, naamwoord, hoornvlies, scheurbuik, et cetera.

Dit alles was een bijproduct van de exclusieve handelscontacten die de Nederlanders (eerst de VOC en vanaf 1799 de Nederlandse staat) daar meer dan twee eeuwen lang hadden. Al die tijd was er bij de havenstad Nagasaki een Nederlandse handelspost, waar 15 tot 20 Nederlanders woonden en werkten. Een paar keer per jaar meerde daar een schip aan met een fraaie Nederlandse naam, zoals de Griffioen of de Rode Leeuw met Pylen, en met honderd man aan boord.

Allerlei geschenken

Joby schat dat er in twee en een halve eeuw tijd achthonderd keer een Nederlands schip in Nagasaki heeft aangemeerd. Dat lijkt weinig. Maar de impact daarvan was heel groot.

De Nederlanders waren geïnteresseerd in zilver en koper. De Japanners wilden in ruil daarvoor zijde en allerlei soorten textiel. Maar de Nederlanders brachten ook allerlei geschenken mee en die hebben op de langere termijn veel invloed gehad op Japan. Dat konden instrumenten zijn (telescopen, wereldbollen), luxueuze boeken met veel gravures en wetenschappelijke boeken, maar ook nieuwigheden als aardappelen, koffie en bier.

„Als er een Nederlands schip in de haven lag werden er soms wel 150 Japanse tolken ingeschakeld”, vertelt Joby. Waarom zoveel? „Het was denk ik ook een soort werkverschaffing voor samoerai. De Nederlanders betaalden voor die tolken. Dus dat leverde een heleboel inkomsten op. Geen idee wat die tolken precies deden. Misschien vooral rondhangen en roken. Sommige tolken konden er niet zoveel van, anderen waren erg goed.”

Het aantal schepen per jaar werd later, in de 18de en 19de eeuw, geleidelijk aan minder. Maar het aantal boeken dat via die schepen in Japan arriveerde nam alsmaar verder toe.

‘Hollanders’ op een houtsnede van Utagawa Yoshitora (1862). Foto Rijksmuseum Amsterdam

„De Japanners bestelden boeken. Dan zei zo’n Japanner: ‘Mijn vrienden hebben dat prachtige, fraai geïllustreerde boek van Dodoens, over planten. Dat wil ik ook graag hebben.’ En dan kwam dat boek een of twee jaar daarna mee op een schip.”

De regels omzeilen

Misschien waren er ook zoveel Japanse tolken omdat de Nederlanders officieel geen Japans mochten leren. Maar uit de documenten die Joby bestudeerd heeft, blijkt dat sommige Nederlanders wel degelijk uitstekend Japans spraken. Hoe zat dat? „Typerend voor die tijd is dat je regels had, maar dat er altijd een manier was om die regels te omzeilen. Zolang het Japanse gezag zich maar niet bedreigd voelde door wat je deed. Soms werd een Nederlander inderdaad verzocht het land te verlaten, omdat men vond dat zijn Japans te goed was. Achteraf is niet te achterhalen of zoiets een smoesje was. Misschien was er in werkelijkheid iets anders aan de hand.”

De mannen die de leiding hadden over de handelspost, werden ‘opperhoofden’ genoemd. „Dat waren meestal kooplieden, maar sommigen van hen waren ook oprecht geïnteresseerd in het Japans en de Japanse cultuur.” Het opperhoofd Hendrick Doeff bijvoorbeeld (1777-1835) sprak en schreef uitstekend Japans. Hij schreef voor de aardigheid gedichtjes in het Japans, zoals deze haiku na het zien van een vrouw die een stuk tofu razendsnel in stukken sneed: Geef me je armen, snel als bliksemschichten, ik maak er een kussen van voor mijn reis.

Een ander opperhoofd, Isaac Titsingh (1745-1812), was volgens Joby zelfs meer een intellectueel dan een koopman. „Een kosmopolitisch ingestelde man die daar niet zozeer was om geld te verdienen, maar meer om wat van de wereld te zien. Hij sprak en schreef in vijf talen. Hij probeerde het Nederlands van de Japanse tolken en vertalers te verbeteren. En later, terug in Europa, schreef hij boeken over Japan.”

Ook Duitsers en Scandinaviërs

Die opperhoofden waren ook een soort diplomaten. „Ze gingen ieder jaar naar de hoofdstad, Edo, een reis van drie maanden, om daar voor de Japanse machthebber, de shogun, te buigen en dankjewel te zeggen. In Edo logeerden ze een paar weken in een herberg en dan kwamen er allerlei Japanners op bezoek en die hadden allerlei vragen, die wilden van alles weten over ‘Holland’, over wat daar gebeurde, wat de laatste ontdekkingen of uitvindingen waren, dat soort dingen.”

Daarnaast werd er van de Hollanders verwacht dat ze ieder jaar een rapport schreven over de ontwikkelingen in het buitenland, op politiek, economisch en militair gebied.

Niet alle ‘Hollanders’ op de handelspost waren ook echt Nederlander. Er werkten ook Duitsers en Scandinaviërs voor de VOC. Die spraken ook Nederlands met de Japanners. Joby: ‘Soms viel het de Japanners op dat zo iemand een beetje eigenaardig sprak. Omdat er officieel alleen Hollanders op de handelspost mochten werken, zeiden de Nederlanders dan: ja, dat klopt, die spreekt een beetje anders, want dat is een ‘Berg-Hollander’.”

