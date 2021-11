Kunst geven is leuk, maar wat als de ontvanger het foeilelijk vindt?

Elke dag valt je blik er wel even op: dat schilderijtje, die prent, die tekening, dat bezeefdrukte doosje. Je hebt het gekregen van iemand die je dierbaar is en je wordt al blij als je ernaar kijkt. Kunst cadeau krijgen is fantastisch. „Het ligt mensen zo na aan het hart”, zegt Joyce Roodnat, cultureel columnist en jarenlang chef cultuur van NRC, en voor veel lezers een gids op het gebied van culturele smaak. „Kunst is het beste cadeau dat er bestaat, dat wil zeggen, als je iets krijgt wat je mooi vindt.”

Áls je iets krijgt wat je mooi vindt, ja. Want als dat niet zo is, kan kunst ook het ongemakkelijkste cadeau zijn dat er bestaat. Wat moet je er dan mee, letterlijk: waar moet je het laten? En hoe kan de gever zoiets lelijks nou mooi vinden – of erger: denken dat het jouw smaak is? Het ligt al snel heel gevoelig. Veel mensen willen dan ook liever niet met hun naam erbij vertellen over de kunst die ze cadeau gekregen hebben waar ze niet blij mee waren. Enkele interviewkandidaten voor dit artikel zegden toch maar, soms op het laatste moment, af. Vriendschappen zouden kunnen stuklopen, familieverhoudingen duurzaam ontwricht raken.

Ongemakkelijk

Kunst gemaakt door de gever zelf ligt extra gevoelig. Zo kreeg een vrouw van 50 uit het Gooi een tijdje geleden een schilderij dat een goede vriendin had gemaakt. „Toen het nog in bubbeltjesplastic zat, zag ik het al: het was mijn eigen gezicht! Ze had een foto van mij nageschilderd, ik kreeg een schilderij van mezelf! Het was goedbedoeld, dus ik zei iets als: ‘Ja, oh, goh, mooi, leuk…’ Het was ook niet slecht gedaan. Maar ik kan er gewoon niet tegen om de hele tijd tegen mijn eigen gezicht aan te kijken.”

In eerste instantie hing ze het op. „Maar het was zo vervreemdend. Als ze me nou een portret van Leonard Cohen of W.F. Hermans of zo had gegeven: hartstikke leuk – dat had ik haar nog willen vragen. Ik had dit portret terug willen geven. Sowieso kon ze het doek misschien hergebruiken.” Maar zover kwam het niet: de vriendschap sneuvelde. „Nee, niet hierdoor”, maar er is geen contact meer. „‘Ik’ lig nu in de schuur.”

Het is natuurlijk lief, als mensen hun eigen kunst cadeau geven. Roodnat: „Dat komt rechtstreeks uit het hart. Maar als je het niet mooi vindt, wordt iedereen ongemakkelijk, dat is het vervelende. Mijn eigen vader ging op een gegeven moment van die artistieke foto’s maken. Die gaf hij dan ingelijst aan ons. Als je het niet mooi vindt, moet je het zeggen, zei hij erbij. Maar ja, dat zeg je natuurlijk niet. Maar ik hing ze ook niet op.”

Ook kunst die niet door de gever zelf gemaakt is, moet maar net bevallen. Menno Hofman (40) uit Voorburg, kwaliteitsmanager bij een grote non-profitorganisatie, kreeg een paar jaar geleden twee sierborden cadeau toen hij van werk veranderde. „Moderne kunst”, vertelt hij, „met van die strepen en klodders. Het was wel echt van een of ander atelier, maar je moet ervan houden.” En hij heeft niets met moderne kunst. „Ik houd van klassieke kunst, waarbij je ziet dat iemand talent heeft. Hiervan dacht ik: dat kan een vijfjarige ook.”

Toen hij afgelopen jaar zijn huis „fotoklaar” moest maken voor Funda, was hij de borden ineens helemaal zat. De oplossing: zijn vrouw zette ze op Marktplaats. Ze kreeg er 50 euro voor. „Toch mooi”, lacht Hofman, „voor iets waarvan ik op het punt stond om het weg te gooien!”

Op zich hoef je je niet schuldig te voelen als je een cadeau weggooit, schrijft opruimgoeroe Marie Kondo in Opgeruimd! (2015). „Het eigenlijke doel van cadeaus is ontvangen worden”, schrijft ze. En een cadeau blijven houden uit plichtsgevoel, zei ze eerder in NRC, „creëert een angst in het voorwerp die het tegengestelde is aan blijdschap”.

Verfrommeld

Maar kunst is nu eenmaal geen gewoon cadeau. De gever houdt er ook vaak een emotionele band mee. Dat merkte de Amsterdamse GVB-buschauffeur Daan Diederiks (59) al jong. „Mijn vader had in de jaren zestig en zeventig een abonnement op Prent 190”, vertelt hij. Grafische kunstwerken in een oplage van 190, tien per jaar, van verschillende kunstenaars. „Onder meer Jan Cremer, Corneille, Alechinsky. Mijn vader was echt gesteld op die prenten. Het was een hele gebeurtenis als er weer zo’n grote koker kwam.”

Eén van die prenten, een zeefdruk van Shinkichi Tajiri (1923-2009) met vechtende robots, gaf pa Diederiks aan de buren cadeau, dat waren studenten. „En vrij kort daarna, in mijn herinnering, kwam mijn vader bozig binnen: hij had in de vuilnisbak in de kelder dat kunstwerk verfrommeld gevonden. Hij was echt ontdaan dat je kunst zomaar weg kon gooien. Maar hij heeft de buren er niet mee geconfronteerd.” Toen zijn vader overleden was, vond zoon Diederiks het kunstwerk terug. „Je ziet nog dat het ooit verfrommeld is geweest.” Anders was het nu waarschijnlijk tussen de 50 en 100 euro waard geweest.

Kunst weggooien waar de gever het kan zien liggen, is natuurlijk ook niet handig. Dan heeft Leopold Hertzberger (71) uit Dordrecht, gepensioneerd neuroloog, een betere oplossing: „Een vriend van mijn ouders gaf regelmatig eigengemaakte schilderijen cadeau. Die waren niet om aan te zien. Mijn ouders hadden daar een speciaal haakje voor: als die vriend op bezoek kwam, werd zijn schilderij aan het ‘gastenhaakje’ gehangen. Dan zei die vriend: wat geweldig dat jullie dat hebben hangen! Dat vond hij ontzettend leuk om te zien.”

En anders is weggeven, doorgeven dus, ook een optie. Dat kan onverwacht goed uitpakken. „Ik had een keer een heel mooie schaal gekocht voor mijn moeder”, vertelt een collega van in de vijftig uit Rotterdam. „Maar die heeft hem toen aan mijn zus gegeven. En die gaf hem later weer aan mij, wist zij veel dat ik de oorspronkelijke gever was. Ik heb geen krimp gegeven.” Ze is er heel blij mee. „Elke keer dat ik die schaal nu gebruik, denk ik aan dit verhaal.”

Feestje

Maar je geeft natuurlijk het liefst iets waar iemand blij mee is. Hoe pak je dat aan? Soms wéét je natuurlijk dat iemand erg van een bepaalde kunstenaar houdt. Maar als je nou niet precies weet wat iemands smaak is?

Dan kun je een kunstuitleen-cadeaubon geven. Die kreeg de Amsterdamse advocaat Niels Pannevis (35) een paar jaar geleden van een vriendin die een tijdje in zijn huis had gewoond. Fijn, vond hij: „Er is héél veel kunst die ik niet aan de muur zou willen hebben.” Hij nam een abstract schilderij van Koos van de Water mee naar huis. „Geometrische vormen, daar houd ik van.” Als Pannevis blijft betalen, wordt het van hem. „Als advocaat noem ik het eerder kunsthuurkoop dan kunstuitleen”, zegt hij lachend. „Ik betaal nu 13,90 euro per maand, waarvan 9 euro afbetaling, en de waarde is 617 euro. Dus ik ben nog wel even bezig, maar intussen geniet ik er al wel van.”

Als cadeauverwachter hoef je trouwens ook niet passief af te wachten wat je krijgt. Persvoorlichter Saskia Gaster (58) uit Amsterdam regelde zo’n vijftien jaar geleden haar eigen kunstcadeau. Ze wilde heel graag een schilderij van Anton Heyboer (1924-2005) en besloot er zelf een te kopen en op haar verjaardag te onthullen aan haar gasten, aan wie ze een bijdrage vroeg. „Gordijntje ervoor, pot eronder waar mensen hun envelopje in konden doen, bubbeltjes erbij – cava, denk ik, ik had geen geld voor champagne. Ik weet niet meer hoe duur het schilderij was, ik ging er niet dood aan, maar het was wel een hele hap.”

Alleen het uitzoeken was al een feestje, vertelt Gaster. „Ik had nog nooit een kunstwerk gekocht, ik vond het echt geweldig. Heyboer was al dood, ik heb het me door Petra laten verkopen.” Heyboers vijfde vrouw. „Het is een deels figuratief schilderij waarop een vrouw is afgebeeld die belangrijk voor hem was in de oorlog. Het hangt in de woonkamer, ik kijk er nog elke dag blij naar.”

Dat is precies wat je moet hebben, zegt Joyce Roodnat. En het is vooraf niet altijd in te schatten, maar het is wel te organiseren. „Zeg dat je iets voor iemand wilt kopen en neem diegene mee naar een galerie om iets uit te zoeken. En als ze niks moois ziet nog naar een andere galerie. Kunst is te persoonlijk om voor iemand uit te zoeken. Je moet mensen altijd een cadeau geven dat je zelf zou willen krijgen, behálve bij kunst. Dan moet je iemand zelf laten kiezen.”

