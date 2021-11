Italië scherpt met ‘super green pass’ de coronamaatregelen verder aan

Vanaf 6 december drijft Italië zijn al strenge anticoronamaatregelen verder op. Een negatief testresultaat zal dan niet langer volstaan om naar een restaurant, de bioscoop of het theater te gaan. Een hele reeks vrijetijdsactiviteiten wordt enkel mogelijk voor wie dubbel is gevaccineerd, of genezen is van Covid-19 – de befaamde 2G-regel.

De Italiaanse media spreken over de invoering van de super green pass, naar aanleiding van het al eerder ingevoerde Covidcertificaat dat in Italië de green pass wordt genoemd. De Italiaanse regering is er naar eigen zeggen niet op uit om niet-gevaccineerden te bestraffen, maar wil gevaccineerden belonen. „Voor wie de prik heeft gehad, wordt dit een normale Kerst”, aldus premier Mario Draghi.

Traumatiserende lockdown

Rome zet alles op alles om de – ook commercieel heel belangrijke – kerstperiode te redden, en een zware en traumatiserende lockdown zoals in 2020 te vermijden. De Italiaanse economie zou zo’n nieuwe dreun moeilijk kunnen verteren. En Italië had al zeer rigide maatregelen.

In een poging het aantal vaccinaties op te drijven, maakte de regering-Draghi vanaf midden oktober als eerste land in Europa de coronapas verplicht op de werkvloer. Ook Italië ontsnapt niet aan de vierde golf, maar de gezondheidssituatie is er voorlopig beter dan elders in Europa.

De coronapasverplichting op het werk lijkt dus vruchten af te werpen, en blijft daarom van kracht. De 2G-regel geldt nog niet op de werkvloer. Dat betekent dat, behalve vaccinatie of genezing van Covid-19, ook een negatief testresultaat blijft volstaan om te kunnen gaan werken. Het Covidcertificaat wordt wel verder uitgebreid, en moet straks ook worden getoond in de stadsbus of op lokale treinen in Italië, en in hotels.

Zorgpersoneel

Gedwongen door het stijgende aantal besmettingen drijven ook andere Europese landen fors de maatregelen op, maar Italië liep op veel vlakken wel voorop. Zo is het zorgpersoneel er al sinds 31 maart verplicht om de prik te laten zetten, terwijl het in Nederland gaat om „een advies” en België zorgverleners een „overgangsperiode” gunt van 1 januari tot 31 maart 2022. Italië verplicht voortaan ook het niet-medische personeel in de zorgsector tot vaccinatie, en dat geldt ook voor onderwijspersoneel en leden van de ordediensten.

Premier Draghi aarzelt wel om een algemene vaccinatieplicht in te voeren, omdat dat juridisch moeilijk blijkt. Bovendien zitten niet alle politieke partijen op één lijn.

Vrijwillige vaccinatie wordt wel nog steeds volop aangemoedigd. Het strengere Covidcertificaat geldt bijvoorbeeld maar negen maanden. De campagne voor de derde prik is volop aan de gang. Vanaf 1 december kunnen alle meerderjarigen in Italië zich aanmelden voor de derde dosis van het vaccin.

Breed draagvlak

Ook in Italië wekken de maatregelen hier en daar tegenstand. Meer dan zeven miljoen Italianen zijn nog steeds niet gevaccineerd. Maar over het algemeen bestaat er een breed draagvlak voor het strenge beleid. De ruime meerderheid van de Italianen koos wel voor de prik (84 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar) en heeft het trauma van de lente van 2020 nog vers in het hoofd. De legervrachtwagens met de lijkkisten in Bergamo staan bij miljoenen Italianen op het netvlies gebrand. Niemand wil terug naar een harde lockdown, zoals tijdens de eerste golf.

De noordelijke regio Friuli-Venezia Giulia wil de strengere 2G-regel bovendien al een week eerder invoeren. In het centrum van de stad Triëst zijn manifestaties tegen de maatregelen verboden, nadat de betogingen van onder meer antivaxers een bron van besmettingen waren gebleken.

In het hele land zal er opnieuw met kleurencodes worden gewerkt, afhankelijk van het aantal besmettingen en de bezettingsgraad op de afdelingen intensive care in de ziekenhuizen. Dat geldt ook voor de skigebieden. In regio’s waar de situatie slechter is, worden er ook strengere maatregelen van kracht.

Een Covidcertificaat is nu vrijwel overal nodig in Italië, behalve om buiten iets te eten of te drinken, binnen aan de bar te consumeren of om naar de supermarkt te gaan.