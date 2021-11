Italië evacueert wereldberoemd ‘Afghaans meisje met de groene ogen’

Sharbat Gula, beter bekend als het Afghaanse meisje met de groene ogen, is vanuit Afghanistan naar Italië geëvacueerd. Dat schrijven Italiaanse media op basis van een verklaring van de Italiaanse premier Mario Draghi donderdag. De 49-jarige Gula, die sinds 2016 weer in Afghanistan woonde, zou expliciet om evacuatie hebben gevraagd na de machtsovername van de Taliban in augustus.

Gula werd in 1985 wereldberoemd nadat haar portret, gemaakt door de vermaarde fotojournalist Steve McCurry, op de omslag van het tijdschrift National Geographic werd gepubliceerd. Ze woonde in een Pakistaans vluchtelingenkamp en was twaalf jaar oud toen McCurry haar ontmoette.

Deportatie

De Pakistaanse autoriteiten arresteerden haar in 2016, nadat aan het licht was gekomen dat ze zo’n twee jaar met een vals identiteitsbewijs in Pakistan zou hebben gewoond. Gula had een vals document aangevraagd en gekregen, omdat ze dreigde te worden uitgezet naar Afghanistan. Toen ze inderdaad werd gedeporteerd, organiseerde Ashraf Ghani, de toenmalige Afghaanse president, een receptie voor haar in het presidentiële paleis. Hij overhandigde haar ook sleutels van een nieuw appartement.

De wereldberoemde foto van Gula met haar indringende groene ogen, gaf een gezicht aan de miljoenen Afghanen die in de jaren tachtig op de vlucht sloegen voor de oorlog tussen de moedjahedien en de Sovjet-Unie. De fotograaf kwam haar in 2002 weer op het spoor en zette haar opnieuw op de foto.

Ze zou datzelfde jaar in een interview hebben gezegd dat ze boos was over de publicatie van haar foto, zo schreef de Indiase nieuwswebsite The Wire. Meisjes uit de traditionele Pasjtoen-cultuur is het niet toegestaan hun gezicht te tonen aan mannen die geen familielid zijn — laat staan door hen gefotografeerd te worden.

Italiaanse goededoelenorganisaties steunen haar evacuatieverzoek, zo staat te lezen in de verklaring van Draghi. Italië was een van de vijf meest betrokken NAVO-landen bij de Amerikaanse missie in Afghanistan. Het land zegt al meer dan 5.000 Afghanen te hebben geëvacueerd sinds augustus.