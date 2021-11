Interview met Het Virus (13)

‘Voel je je al een beetje lockdown?” De vraag knalde uit mijn telefoon met de kracht van een explosie. Ik was er even beduusd van. „Nou?” klonk het.

„Een beetje…”, aarzelde ik.

„Een béétje! Ha! Dat lijkt me typisch Nederlands. Een beetje van dit en een beetje van dat. En dan zien we morgen wel verder. Ha!”

Ik had Het Virus al vaker in een staat van grote euforie aan de telefoon gehad, maar hij leek nu buiten zinnen. Had het wel nut om dit gesprek voort te zetten? Was het bovendien verstandig om je vijand weer een podium te geven waar hij zijn kwalijke theorieën kon verspreiden? Toch zette ik door, mede omdat de laatste tijd ook elders interviews met Het Virus opduiken. Dat zijn, ik kan niet genoeg waarschuwen, nepinterviews van slechte imitatoren.

„Typisch Nederlands”, raasde Het Virus verder, „vond ik ook jouw laatste column over spataderen. Heel Nederland is een zenuwinstorting nabij, dankzij mij, ja MIJ, en wat doe jij? Een stukkie schrijven over je spataderen! Gaat het inmiddels weer wat beter, meneer Abrahams?”

„Een bee…”, wilde ik zeggen, maar hij had me al onderbroken met de zweep van zijn hoongelach.

„Wanneer worden jullie in Nederland nou eindelijk wat flinker? Hoe vaak hebben wij elkaar niet gesproken?”

„Dert…”

„Ja, en steeds heb ik jullie gewaarschuwd: onderschat me niet, ik ben nog lang niet verslagen, elke keer als jullie de overwinning claimen kom ik terug met een nieuwe, virtuoze variant. En dat terwijl er voor jullie veel meer op het spel staat dan voor mij. Voor mij is het maar een tijdverdrijf, ik vind het spannend om mensen tegen elkaar op te zetten, iets wat altijd weer lukt omdat mensen vooral op hun eigen belang uit zijn. Maar voor jullie is het geen spel, voor jullie is het oorlog, een oorlog waarin miljoenen doden kunnen vallen.”

„Die jij dan op je geweten hebt.”

Hij lachte schamper. „Ik héb geen geweten. Hoe vaak heb ik je dat al niet gezegd? Júllie hebben een geweten, toch? Nou, dat hebben jullie geweten! Moet ik een lesje wereldgeschiedenis geven?”

„Laat maar”, huiverde ik. „Wat ben je nog meer van plan?”

Deze praktische vraag maakte hem rustiger. Hij nam zelfs de tijd om na te denken. „Dat hangt helemaal van jullie af. Jullie zijn aan zet. In feite hebben jullie de afgelopen twee jaar niets anders gedaan dan aarzelen. Lichte maatregelen, versoepelen, zwaardere maatregelen, een béétje lockdown, dan weer versoepelen en zelfs dansen met Janssen, anderhalve meter afstand afschaffen en weer terughalen, nu weer piekeren over een beetje méér, of minder, lockdown. Intussen groeit de onenigheid tussen de deskundigen. Wel of niet scholen dicht, wel of niet ongevaccineerden strenger aanpakken. De ziekenhuizen puilen uit van vooral de ongevaccineerden, maar jullie blijven maar aarzelen over een beetje meer of een beetje minder vaccinatiedwang. Als het maar een béétje is, dan is iedereen tevreden, althans, dat lijkt maar zo, want in Nederland is momenteel helemaal niemand meer tevreden.”

„De regering moet nu de knoop doorhakken”, zei ik schuchter.

„Maar die zit zelf in de knoop.” Hij zuchtte voldaan. „Ik ga weer aan het werk. Wees je voorzichtig met je spataderen?”