Gepersonaliseerde kunst cadeau doen: van een echografieportret tot een legpuzzel van je eigen familie

Mause Mail foto’s van de kinderen, of jezelf, in een bepaalde houding, zodat ze passen in een tekening van Mause Fotografie. Pas op! Een haai!



Collage Zeg waar je van houdt – met de camper op vakantie, appeltaarten bakken, gewichtheffen, en krijg een handgeknipte en -geplakte collage op schildersdoek met gekke plaatjes die betrekking hebben op jouw leven.

Echografieportret Voor wie een zwangere in de omgeving heeft, is een ‘echografieportret’ misschien een idee. De echo van een ongeboren kind met aquarel op een doek gezet.

Fotopuzzel Puzzelfanaten kunnen ook een fotopuzzel leggen waar ze zelf op staan, of hun hele familie. Upload een zelfgemaakte foto en kies het aantal stukjes.

Kinderboek Laat je (klein)kind de hoofdrol spelen in een kinderboek, geef zijn/haar naam door, noem haarkleur, huidskleur, krullen, vlechten, sproeten. Kinderen gaan in dit boek op zoek naar zichzelf in zes parallelle werelden.

Huisdier Je huisdier aan de wand, dat kan natuurlijk ook. Upload een foto en kies een bepaalde look. De hond als veteraan, de parkiet als gouverneur, de cavia als koning.



Levensverhaal Jouw levensverhaal in een boek. Een schrijver zal je uren interviewen en daarna alle hoogte- en dieptepunten optekenen.



Schilderij Neem een (oud) schilderij mee naar Delft en René Jacobs schildert er iets bij. Een favoriet filmpersonage, zoals Darth Vader, bijvoorbeeld. Die duikt dan plots op in een stilleven. Of er vaart achter een eeuwenoude zeilboot opeens een containerschip.

Borstbeeld Laat een bronzen borstbeeld maken van een foto. Of poseer een kwartiertje in de studio van PhotoSculptura in Veldhoven.