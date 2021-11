‘Geloof geeft ons een fundament in het leven’

Alvian: „Ik ken Guido sinds 2011, maar ik ben al in 2004 naar Nederland gekomen wegens een eerdere relatie. Ik heb hier gewerkt als assistent-kok in een Indonesisch restaurant en daarna in verschillende hotels, als kamerjongen. Dat was zwaar werk, matrassen keren enzo. Drie jaar geleden ben ik daarmee gestopt, ik kreeg last van mijn rug.”

In het kort Guido de Valk (58) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte als huisarts. Nu heeft hij een eigen bedrijf, De Valk Leadership Company. Hij is getrouwd met Alvian Sofyan (50), die is geboren in Indonesië. Daar werkte hij in de batiksector. In 2004 kwam hij naar Nederland, waar hij werkte in een restaurant en in hotels. Sinds drie jaar doet hij de boekhouding en administratie van Guido’s bedrijf. Hun inkomen bedraagt 2,5 keer modaal.

Guido: „Ik heb een bedrijf dat trainingen verzorgt in leiderschap. Uitgangspunt daarbij is het brein. Als je het brein van anderen begrijpt, kun je werknemers beter aansturen. We managen te veel vanuit systemen en zijn te zeer gericht op de uitkomst. Managers zouden meer naar de mens zelf moeten kijken. Ik heb er drie boeken over geschreven en mijn bedrijf is nu via franchisenemers hard aan het groeien. Onlangs ben ik naar België en Ierland geweest om nieuwe zakenpartners te ontmoeten. Ik ben eigenlijk altijd met mijn bedrijf bezig, maar deels is het ook hobby.”

Alvian: „ Ik hou niet van stilzitten. Ik doe de boekhouding van Guido’s bedrijf, bereid zijn webinars voor en regel de verzending van zijn boeken. Dat kost me ongeveer twee uur per dag.”

Guido: „Naast mijn werk ben ik heel actief boeddhist. ’s Morgens doe ik een half uur oefeningen: meditatie, chanting en mantra’s. Vóór corona ging ik eenmaal per jaar naar India voor een retraite. Ik vind het heel leuk dat Alvian een gelovige moslim is. Geloof geeft ons een bepaald fundament in het leven.”

Alvian: „Ik bid vijf keer per dag en hou me aan de ramadan.”

Guido: „Als we in Indonesië zijn, gaat hij wel vijf keer per dag naar de moskee en op vrijdag nog een keer extra. Zo’n bezoek duurt maar een paar minuten, dus het is goed te combineren met leuke dingen doen.”

Alvian: „Voor mij is koken heel belangrijk.”

Guido: „En shoppen.”

Alvian: „We gaan ook regelmatig uit eten.”

Guido: „Maar nooit in een Indonesisch restaurant, want dat vindt Alvian niet lekker. De kruiden zijn niet echt Indonesisch en dat proeft hij natuurlijk. Maar thuis kookt hij meestal wel Indonesisch.”

Rekensommetje

Guido: „Ik ben opgeleid als huisarts. Ik was in loondienst bij een gezondheidscentrum en later heb ik in een asielzoekerscentrum gewerkt. Het helpen van die mensen om gezond te leven en hun leven wat mooier te maken trok me veel meer dan die vluchtige consulten. Daarom ben ik uiteindelijk iets anders gaan doen.”

Alvian: „Toen ik Guido net kende, wilde ik een restaurant beginnen, maar dat was niks voor hem.”

Guido: „De horeca is mijn vak niet en het lijkt me ook niet leuk. Ik heb weleens een rekensommetje gemaakt: het was veel werken voor weinig inkomsten. En Alvian houdt wel van koken, maar niet van gedoe. En een eigen bedrijf is altijd gedoe.”

Alvian: „Bij het Suikerfeest en als Guido jarig is, kook ik thuis voor vrienden.”

Guido: „Maar ook bij een voetbalfinale, het Eurovisie Songfestival en de finale van The Voice. Dan is hij wel twee of drie dagen in de keuken bezig.”

Alvian: „En op Valentijnsdag en Nieuwjaar.”

Guido: „Als hij met iemand in de trein ergens naartoe gaat, neemt hij nasi goreng mee. Zoals wij een pakje boterhammen mee zouden nemen.”

Alvian: „Ik ben nu zo’n vijftien jaar in Nederland. Ik vind de directheid van de Nederlanders prettig. Ze maken makkelijk contact met buitenlanders en roddelen niet zo erg als Indonesiërs. En ik hou van de seizoenen. Ik had nog nooit herfstbladeren en sneeuw gezien.”

Guido: „Omdat ik als buitenlander wegens corona geen visum kreeg voor Indonesië, zijn we dit jaar naar Italië geweest. Maar meestal gaan we één of twee keer per jaar naar Indonesië, Alvian wat vaker.”

Alvian: „We hebben op Bali een huis laten bouwen. Mijn familie woont in Jakarta. We bezoeken hen altijd of ze komen naar ons toe. Aanvankelijk hadden we gezegd dat Guido mij had geadopteerd, maar inmiddels weten ze dat we getrouwd zijn.”

Guido: „Ze hebben dat op hun manier geaccepteerd. Er wordt gewoon niet over gesproken.”

Alvian: „Met vrienden of vriendinnen maak ik vaak stedentripjes in Nederland.”

Guido: „Indonesiërs doen alles samen. Als Alvian vertelt dat hij met een vriend naar het centrum gaat, krijg ik even later vaak een foto waar wel zes mensen op staan.”

Alvian: „Vaak eten we dan ook met elkaar.”

Guido: „Indonesiërs maken een feestje van heel gewone dingen, zoals een nieuw paspoort ophalen. Misschien genieten ze wel meer van het leven dan Nederlanders.”

Delfts blauw

Guido: „We geven het meeste geld uit aan vakanties en eten. En we zijn wel van dure, goede kleding.”

Alvian: „Ik koop vaak kleding voor Guido. Sinds wij elkaar kennen, ziet hij er veel verzorgder uit.”

Guido: „Alvian heeft ook ons huis ingericht. Hij is van de decoratie.”

Alvian: „Ik hou van Delfts blauw.”

Guido: „Als de franchise van mijn bedrijf goed loopt, hoef ik me alleen nog maar met de strategie bezig te houden en daarvoor hoef ik niet in Nederland te blijven. Dan kan ik met ‘pensioen’ en kunnen we op Bali gaan wonen. Maar eigenlijk wil ik nooit helemaal stoppen met werken. Ik denk wel dat we in Nederland een studiootje aanhouden.”

Alvian: „Mijn toekomstdroom is een B&B of een eetwinkeltje op Bali. Als ik maar samen kan zijn met Guido.”

Hoe doen zij het? Opstaan Guido staat om kwart voor zeven op, Alvian op het moment dat het tijd is om te bidden. Meestal is dat wat eerder dan Guido. Wonen Ze wonen in een appartement in Amsterdam. Ze hebben ook een huis op Bali, waar ze een paar keer per jaar zijn. Vervoer Guido fietst veel, Alvian soms. Ook nemen ze regelmatig het openbaar vervoer. Onlangs hebben ze de elektrische scooter ontdekt. Ook hebben ze een auto. Sport Guido loopt twee- tot driemaal per week 5 kilometer hard. Alvian gaat vier tot vijf keer per week naar de sportschool. Laatste grote uitgave Een antieke tafel van Marktplaats – Alvian: „Ik ben dol op Marktplaats” – en een nieuwe telefoon voor Alvian. Sparen Guido en Alvian sparen om wat minder te kunnen werken en op Bali te gaan wonen. Bedtijd Guido en Alvian gaan tegelijkertijd naar bed, rond kwart voor elf.