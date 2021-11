The Musicals Collection

Voor de volhouders die ook de dvd trouw blijven, vonden we één tip bij bol.com. The Musicals Collection biedt voor 46 euro liefst zestien topmusicals, van West Side Story tot Singing in the Rain.

Cineville Je draagt de bioscoop een warm hart toe? Dan kun je – naast bioscoopbonnen – een abonnement op Cineville cadeau doen, voor minimaal vier maanden. Onbeperkt naar de film, in filmtheaters door heel Nederland.

Cadeaubon Eye Filmmuseum Voor wie weleens in Amsterdam komt, is een cadeaubon van het Eye Filmmuseum een aardig idee: naar wens te besteden aan restaurant, expositie of film.

Naar Tuschinski! Voorlopig kun je ’s avonds gewoon nog een film meepikken in Tuschinski in Amsterdam, dat dit jaar honderd jaar bestaat: een orgie van art nouveau en art deco, door Time Out Magazine uitgeroepen tot ’s werelds mooiste bioscoop.

Na afloop van een bioscoopbezoek kun je meteen het fraai uitgegeven jubileumboek 100 jaar Pathé Tuschinski bestellen.

Pathé 4DX Kinderen te vermaken? Pathé 4DX biedt perfect matineevermaak: film als kermisattractie. Denk aan bokkende bioscoopstoelen, wind en regen in het gezicht, soms zelfs sneeuw. Gewoon geinig. In Den Haag en Amersfoort kun je naar Pathé ScreenX, met een 270-gradenscherm.

Microbioscoop Een heel ander uitstapje is de microbioscoop van The (Any)thing: zalen voor twee, vijf of zeven personen die je per film afhuurt. Nu alleen nog in Hotel Otto in Wijk bij Duurstede. Of het concept aanslaat? Je hebt het in elk geval geprobeerd.

T-shirts met filmcitaten

De museumshop van Eye is ook goed voor chique filmboeken én wufte parafernalia. En T-shirts met filmcitaten kinderachtig?

Een dienblad

Dvd’s en filmposters zijn helemaal uit, maar wie wil er geen dienblad met het vloerpatroon van Twin Peaks’ Red Lounge (€24,94 of €32,95) of het Overlook Hotel uit The Shining (€25,95)?

Film kan tastbaar worden

Gebruikte vintage-filmblikken die de filmconservators niet meer nodig hebben (€12,50) of de leren stropdas van Reservoir Dogs, gemaakt door ontwerper agnès b. (€50). Snuffel vooral rond in de shop van het Eye Filmmuseum in Amsterdam.

Hitchcock Compleet

Je doet mensen altijd plezier met een koffietafelfilmboek. Serieus goed en werkelijk compleet, dit uit het Frans vertaalde zwaargewicht.