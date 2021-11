Design cadeau doen: van een snijmachine tot sculpturale zeep

Fiets het nieuwe jaar in met de Batavus Dinsdag Exclusive Plus, door de RAI uitgeroepen tot ‘Fiets van het jaar’.

Mijn mes en ik, vrienden voor het leven



Mijn inmiddels hoogbejaarde ouders deden mij vele verjaardagen geleden een Zwitsers legerzakmes van Victorinox cadeau. Een zwarte Huntsman, 97 gram zwaar, en uitgerust met vijftien functies. Wonderbaarlijk dat zoveel stukken gereedschap in zo’n kleine behuizing passen: diverse maten messen en schroevendraaiers, een blik- en een flessenopener, een houtzaag, een draadstripper, een boorpriem enzovoorts.

Op de ‘multifunctionele haak’ en de sleutelring na gebruik ik alle functies vaak. Met het grote mes schilde ik ontelbare appeltjes. Het schaartje gebruik ik wekelijks om mijn nagels te knippen. Het ieniemienie schroevendraaiertje is een uitkomst bij loszittende brillenpoten. Met de kurkentrekker heb ik op straat eens een dakloze van een probleem verlost. Met het pincet trok ik tijdens vakanties splinters uit dochters. Ik repareerde fietsen met mijn verjaardagscadeautje, trad ermee op als boomchirurg, en ik gebruikte hem om een Franse lijster te bevrijden die verstrikt was geraakt in een net rond een fruitboom.

Mijn mes en ik, we zijn vrienden voor het leven. Geen ander cadeau heb ik zoveel gebruikt als mijn zwarte zakmes. En het is me uiteraard extra dierbaar omdat het me bij gebruik steeds aan de schenkers herinnert. Toen een bagagecontroleur op Schiphol het mes eens in beslag dreigde te nemen, ben ik teruggegaan naar de ontvangsthal om mijn dierbare vriend te redden.

Terecht is al vaak de lof gezongen op de messen van Victorinox. Het in 1884 opgerichte bedrijf is wereldmarktleider en produceert dagelijks zo 35.000 nieuwe zakmessen. Tal van grote musea hebben exemplaren in de collectie opgenomen, en zelfs astronauten van NASA gaan niet zonder een Zwitsers legermes op pad, wil het verhaal.

Aan een Victorinox-mes valt weinig te verbeteren: het is functioneel, met precisie gemaakt, oerdegelijk, een lust voor het oog en ook nog redelijk van prijs (een Huntsman kost 36,50 euro). Kortom: een inch perfect gebruiksvoorwerp, in goed Zwitsers.

Deze ontboezeming kunt u opvatten als een Geheimtipp voor de feestdagen; een goed zakmes biedt jarenlang plezier. Op deze pagina’s vindt u nog twaalf andere cadeausuggesties voor functionele, voorbeeldig vormgegeven, blijmakende gebruiksvoorwerpen.

Arjen Ribbens