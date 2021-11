Gemeente Den Haag stopt met advocaat Pels Rijcken na fraude

De gemeente Den Haag beëindigt de samenwerking met Pels Rijcken en gaat op zoek naar een nieuwe huisadvocaat. De voltallige Haagse gemeenteraad nam donderdag een motie daartoe aan van Hart voor Den Haag/Groep De Mos. Den Haag is daarmee de eerste grote overheidsklant die het kantoor van de landsadvocaat verlaat vanwege de recente schandalen.

In de motie van raadslid Ralf Sluijs wordt geconstateerd dat Pels Rijcken „het middelpunt is diverse ernstige (integriteits)incidenten variërend van fraude tot verhalen over een verziekte werksfeer en discriminatoir taalgebruik”. Volgens de gemeenteraad moet de juridische vertegenwoordiger van de stad „boven elke twijfel verheven zijn” en is Pels Rijcken dat nu niet meer.

Het in Den Haag gevestigde Pels Rijcken (290 medewerkers) is een van de grootste advocatenkantoren van Nederlad. Het kantoor treedt sinds 1969 op als advocaat en juridisch adviseur van de rijksoverheid. Ook veel gemeenten en provincies schakelen Pels Rijcken in. In maart maakte het kantoor bekend dat voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje jarenlang had gefraudeerd. Inmiddels is duidelijk dat hij als notaris over een periode van ruim twintig jaar zeker 11 miljoen euro van klanten stal.

Uit onderzoeken van toezichthouders naar aanleiding van de fraude blijkt bovendien dat de sociale veiligheid op de werkvloer niet in orde is. NRC onthulde begin deze maand dat ook recent op de werkvloer nog sprake was onder meer racistisch taalgebruik en intimidatie.

Ook Den Haag bestolen

Ook de gemeente Den Haag werd door wijlen Frank Oranje bestolen. Hij sluisde zo’n 40.000 euro aan rente-inkomsten van de gemeente weg. Dat geld is door Pels Rijcken vergoed. Deze zomer liet burgemeester Jan van Zanen nog weten de samenwerking met Pels Rijcken voort te willen zetten, maar in een debat vorige liet hij zich beduidend kritischer uit. „Ik word er niet blij van en dan zeg ik het vriendelijk”, zo verwees hij naar de misstanden bij het kantoor. Tegelijkertijd gaf hij aan dat Pels Rijcken niet zomaar de deur kon worden gewezen vanwege lopende zaken.

Pels Rijcken behandelde de afgelopen tien jaar ruim duizend zaken voor de gemeente en zou daarvoor 7,3 miljoen euro in rekening hebben gebracht, blijkt uit cijfers van de gemeente. In de aangenomen motie wordt opgeroepen om de Haagse overeenkomst met Pels Rijcken, die 1 januari 2022 afloopt, niet te verlengen, maar wel een overgangsperiode aan te houden om de lopende zaken goed te kunnen afhandelen.

Ook in Amsterdam ter discussie

Den Haag is niet de enige plek waar het inhuren van Pels Rijcken ter discussie staat. Ook in de Tweede Kamer en gemeente Amsterdam gaan geluiden op om de samenwerking met de landsadvocaat te staken. In de provincie Gelderland werden kritische vragen gesteld.

De gemeenteraad van Rotterdam besloot deze zomer – voordat signalen over racisme en intimidatie op de werkvloer bekend werden – de samenwerking juist voort te zetten.

