Als fotografe Laura de Mildt (38) naar vrouwensport keek, vroeg ze zich af: wie is de vrouw achter de machine? Sportsters ogen vaak stoer en krachtig, hun kwetsbare kant zie je weinig.

In 2019 kreeg zij het idee een fotoboek met (gestopte) sportvrouwen te maken. „Om die andere kant te laten zien”, zegt ze. „En ook om de vrouwensport te eren, want die krijgt veel minder aandacht dan mannensport.”

Bij een ander project had zij oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo en oud-voetbalster Anouk Hoogendijk leren kennen. Die stelden hun netwerk beschikbaar. En dus had De Mildt voor ze het wist de eerste sportvedette voor haar lens: oud-hockeyster Naomi van As. Zij heeft een relatie met schaatser Sven Kramer en Sven is goed met collega Ireen Wüst. Nou ja, dan gaat het snel.

Maar De Mildt belde ook managers en stuurde (met succes) privéberichten via Instagram. Het plannen van een fotoshoot was in coronatijd niet altijd eenvoudig, maar er werden ook veel wedstrijden en trainingskampen afgelast. Tijd over dus.

Het resultaat: Op kracht en karakter, honderd foto’s van bekende en minder bekende sportvrouwen. De jongste, kickbokser Amira Tahri, is twaalf, de oudste, oud-zwemster Enith Brigitha, 66. Zij staan in dit artikel, net als oud-schaatsster Marianne Timmer, voetbalster Sherida Spitse, volleybalster Celeste Plak, schaatsster Ireen Wüst, atlete Sifan Hassan, waterpoloster Sabrina van der Sloot, skateboardster Candy Jacobs, atlete N’ketia Seedo, wielrenster Kirsten Wild, voormalig atlete Ellen van Langen en paralympisch zwemster Liesette Bruinsma.

De Mildt begon altijd met koffie of thee. „Sommige vrouwen keken eerst de kat uit de boom. Dan nam ik bijvoorbeeld eerst een actiefoto om ze op hun gemak te stellen.” Met de meeste vrouwen praatte ze lang na in haar kleine Amsterdamse huurstudio.