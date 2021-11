De poort naar Dragts virtuele koninkrijk staat weer open

‘Denk je wel eens na als je een deur opendoet? Je weet nooit echt wat er is aan de andere kant’, schreef Tonke Dragt op de openingsbladzijde van Aan de andere kant van de deur, haar laatste grote (jeugd)roman (1992) en de eerste helft van een tweedelige serie in wording onder de titel ‘Zeeën van tijd’. Ja, in wording, want de opvolger (De weg naar de cel) is nog altijd niet voltooid.

Die karakteristieke Dragt-gedachte, dat je nooit zeker weet in wat voor onverwachte wereld je stapt, zou zo als motto kunnen dienen voor haar hele werk, dat zich kenschetst door een grenzeloos heen en weer bewegen tussen verleden en toekomst en fantasie en werkelijkheid. Dat Dragt in haar nieuwe boek dat ze samen met vriend en collega-schrijver Rindert Kromhout maakte, terugkomt op haar beginregels uit Aan de andere kant van de deur is dan ook geen toeval. ‘Een boek openen lijkt op een deur opendoen’, schrijft ze nadrukkelijk in Wie achter deze deur verdwaalt. ‘Wat staat je te wachten nu je juist dit boek hebt geopend?’

Dit suggereert dat het langverwachte tweede deel van ‘Zeeën van tijd’ alsnog geschreven is. Toch is dit niet zo. Dragt en Kromhout verzonnen een geslaagd kinderboekenverhaal waarin Dragt en indirect haar oeuvre een rol spelen, maar van een vervolg op de rijke ideeënroman van weleer is geen sprake. Dus verwacht geen weerzien met de Januaraanse Ambassade, de labyrintachtige (spiegel)ruimte zonder tijd waarin Otto (13) uit Aan de andere kant van de deur via zijn slaapkamerdeur belandt. Verwacht geen talige dubbelzinnigheden of verborgen tijdsfilosofieën, en reken niet op een treffen met Einstein of Schrödingers kat.

Paspoortaffaire

Wat de boeken wel gemeen hebben: ze putten uit de roemruchte paspoortaffaire die de kinderboekenwereld in 1982 beleefde. Els Pelgrom had ter ere van de jubilerende uitgeverij Kosmos Het verloren paspoort geschreven, een reisverhaal dat aansloot bij het Kinderboekenweekthema ‘op reis gaan’ en door illustrator Max Velthuijs was vormgegeven als paspoort. Toen kinderen met dit semi-officiële identiteitsbewijs van ‘Het Koninkrijk der Kosmopolieten’ geld wilden opnemen, besloot het Openbaar Ministerie alle boekjes te confisqueren. Belachelijk, vond Dragt. Ze kocht een twintigtal exemplaren en stichtte ‘Het Koninkrijk der Kosmopolieten’, met Pelgrom als keizerin, haarzelf als ambassadesecretaris, en een levendige ruilhandel in visa voor fantasielanden.

In Wie achter deze deur verdwaalt hebben Kromhout en Dragt de poort naar dit virtuele koninkrijk weer herontdekt. Dit keer bevindt die zich in het huis van schrijfster Lavinia Morgenster die, met haar zwarte kat in de vensterbank, poppenhuis in de gang en landschapscollages, spiegels en klokken aan de wand, duidelijk een alter ego van Dragt is. Wanneer de schuchtere Laurenzo als afgevaardigde van zijn klas hun favoriete schrijfster mag bezoeken, ontdekt hij een geheimzinnige deur met daarop ‘K d K’. De vermeende onbekende werelden erachter kunnen Laurenzo en zijn klasgenootjes echter alleen betreden met een zelfverzonnen raadselvisum. Zal de onbekende ambassadeur ze toelaten?

Duistere veerman

Door opmerkingen als ‘het is toch maar een spelletje’ en Laurenzo’s twijfel aan Lavinia’s verhaal, zetten Dragt en Kromhout je regelmatig effectief op het verkeerde been. Zo word je, geholpen door de sfeer verhogende mistige potloodtekeningen van Linde Faas, langzaam een raadselachtig kinderavontuur ingetrokken dat tegelijkertijd een aangename kennismaking is met Dragt en haar dubbelzinnige universum. Typisch Dragtiaans bijvoorbeeld is het ‘welnéé’ van de duistere veerman als Laurenzo hem vraagt of het almaar heen en weer varen niet te veel van hetzelfde is, gevolgd door: ‘Ik ben altijd onderweg, altijd ben ik op weg naar de overkant.’ Dat het boek een duidelijk einde kent en het deurgeheim wordt prijsgegeven, past dan weer minder bij Dragt (wat verraadt dat Kromhout de eerste verhaalopzet leverde), al wijst Lavinia Laurenzo er veelbetekenend op dat nu het avontuur voorbij is hij niet moet denken dat hij ‘álle deuren in haar huis heeft gezien’. En zo is het: wie Dragt leest, blijft deuren openen.

